Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, 3 con giáp là 'bạn thân' của Hầu Bao, có may mắn song hành, khổ ải tan biến, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 08:05

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, tử vi con giáp dự báo có 3 con giáp số sướng, được thần may mắn gọi tên nên làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức đón chào ngày mới với những dự định mới. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022 chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Tình duyên cũng là một trong những điểm sáng trong ngày. Nhiều tín hiệu tích cực sẽ đến với những ai độc thân. Chỉ cần bạn cởi mở và gặp gỡ nhiều người hơn, quan tâm đến ngoại hình của mình hơn thì cơ hội gặp người ưng ý nằm ngay trong tầm tay.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, 3 con giáp là 'bạn thân' của Hầu Bao, có may mắn song hành, khổ ải tan biến, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022 chính là cơ hội để con giáp tuổi Dậu bứt phá. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cũng là một trong những con giáp may mắn trong hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, tuổi Mùi được dự báo là sẽ có thể được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân.

Công việc của bản mệnh có bước tiến nhất định. Con giáp này vốn là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Tuy nhiên, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, 3 con giáp là 'bạn thân' của Hầu Bao, có may mắn song hành, khổ ải tan biến, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, tuổi Mùi được dự báo là sẽ có thể được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Với sự che chở của thần May Mắn, trong hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022 mọi chuyện diễn ra với Sửu đều bình ổn. Con giáp này không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Tuy công việc của Sửu có vất vả một chút nhưng thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến con giáp này tự hào.

Đối với người làm công ăn lương, con giáp này sẽ giải quyết được những khó khăn đang vấp phải khiến cho đồng nghiệp và cấp trên ngạc nhiên về hiệu quả làm việc.

Người tuổi Sửu có tinh thần làm việc hăng say, cống hiến hết mình cho công việc nên dù gặp khó khăn cũng không chùn bước. Nhờ vậy mà con giáp này ngày càng khẳng định được vị thế chắc chắn của mình.

Đúng hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022, 3 con giáp là 'bạn thân' của Hầu Bao, có may mắn song hành, khổ ải tan biến, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 3
Với sự che chở của thần May Mắn, trong hôm nay, thứ Sáu ngày 23/9/2022 mọi chuyện diễn ra với Sửu đều bình ổn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 8 ngày tới (23/9 - 30/9), trời ban tài lộc, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp 'mặc sức mà ăn', đại phát, phú quý hơn người, cuộc sống ngày càng xuôi thuận

Đúng 8 ngày tới (23/9 - 30/9), trời ban tài lộc, quý nhân bảo trợ, 3 con giáp 'mặc sức mà ăn', đại phát, phú quý hơn người, cuộc sống ngày càng xuôi thuận

Tử vi con giáp chỉ ra trong 8 ngày tới (23/9 - 30/9) có 3 tuổi này cực kì may mắn, “nước chảy chỗ trũng” tiền tài đều cực vượng.

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