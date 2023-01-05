Đúng hôm nay, thứ Năm (5/1): Trời đổ cơn mưa tài lộc, 3 con giáp "tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc", mua liền nhà lầu siêu xe, đời "lên hương" chuẩn bị ăn Tết linh đình

Với người độc thân, đây sẽ là trải nghiệm tình cảm đầy mới mẻ và không kém phần thú vị của bạn trong khoảng thời gian tới.

Trong hôm nay (5/1), người tuổi Dần gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm nhờ Bách Việt chiếu mệnh. Thời điểm đầu năm mới lại có những cảm xúc lãng mạn giúp tinh thần của con giáp này trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều.

Ngay từ hôm nay (5/1), cơ hội kiếm tiền đã tìm đến với Dần khi được cả Thiên Tài và Chính Tài che chở. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên. Có thể con giáp này sẽ gặp được cơ hội kiếm tiền hiếm có, chỉ cần chịu khó vất vả một chút là sẽ có được tiền bạc trong tay. Nhưng khi đã có tiền, bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý, tránh sa đà vào chuyện mua sắm, đầu tư không đúng lúc.

Với các cặp đôi, cả hai đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt. Khi xảy ra vấn đề, hãy cố gắng trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì cứ giữ trong lòng và muốn người kia phải tự hiểu, điều đó sẽ hạn chế được rất nhiều hiểu lầm giữa hai bạn.

Phương diện công việc duy trì được phong độ ổn định. Cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự, đạt được tiến độ như ban đầu. Cấp trên không có gì phải phàn nàn về những biểu hiện của bạn.

Phương diện công việc duy trì được phong độ ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

May mắn là tuổi Mão có Thiên Tài tinh chiếu mệnh nên công việc thuận lợi hơn, đặc biệt tốt cho người đang theo đuổi đường thăng tiến. Cái khó ló cái khôn, cứ cố gắng khi người khác nghỉ ngơi bạn sẽ được đền đáp. Nhiều bạn trẻ sẽ có cơ hội trúng thưởng trong ngày này.

Chuyện tình cảm mang màu sắc vui vẻ nhờ Tam Hợp. Nhiều bạn có tình yêu đẹp, bạn và người ấy tuy trái tính trái nết nhưng lại hút nhau như nam châm. Trong gia đình, hãy làm những gì bản thân bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, khi bạn vui thì cha mẹ sẽ yên lòng hơn phần nào.

Mặt tối nhất trong ngày có lẽ là tiền bạc. Ngũ hành xung khắc nên không ủng hộ chuyện tuổi Mão đam mê kiếm tiền. Nếu bạn nghĩ cứ có nhiều tiền thì mới hạnh phúc thì có lẽ bạn đi chệch hướng rồi đó. Với bạn bây giờ, sức khỏe mới là thứ quan trọng mất chứ không phải cắm mặt kiếm tiền cả ngày nghỉ.

Chuyện tình cảm mang màu sắc vui vẻ nhờ Tam Hợp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày hôm nay (5/1) dễ dàng nhận thấy rằng tuổi Ngọ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Ngọ đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Ngọ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của tuổi Ngọ vào hôm nay lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Ngọ đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm