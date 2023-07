Đúng hôm nay, thứ Hai (23/1): Thần Tài PHÁT LÌ XÌ đúng mùng 2 Tết, 3 con giáp "nằm trên đống vàng", ôm bọc tiền tỷ, sổ đỏ đầy tay, đón năm mới rực rỡ như pháo hoa

Tuổi Tuất

Hôm nay (mùng 2 Tết), những người tuổi Tuất sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường, cả vận may và tài lộc đều thăng tiến vượt bậc. Không những thế, họ còn gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.