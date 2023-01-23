Đúng hôm nay, thứ Hai (23/1): Thần Tài PHÁT LÌ XÌ đúng mùng 2 Tết, 3 con giáp "nằm trên đống vàng", ôm bọc tiền tỷ, sổ đỏ đầy tay, đón năm mới rực rỡ như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 09:36

Đúng hôm nay, mùng 2 Tết, Thần Tài phù trợ đủ điều, 3 con giáp giàu sang phú quý, đời sang trang đón năm mới rạng rỡ. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Tuổi Tuất

Hôm nay (mùng 2 Tết), những người tuổi Tuất sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường, cả vận may và tài lộc đều thăng tiến vượt bậc. Không những thế, họ còn gặp nhiều may mắn về chuyện tình cảm.

Nhìn chung trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Tuất sẽ có vận số hanh thông, phát triển nhanh chóng nên tương đối bận rộn. Biết hợp tác với những người xung quanh, sự phát triển của họ thậm chí còn dễ dàng và thuận lợi hơn, vận khí gia tăng chóng mặt. Chờ mong dần đi nhé, sẽ có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến trong cuộc sống của tuổi Tuất thời gian tới đấy. 

Đúng hôm nay, thứ Hai (23/1): Thần Tài PHÁT LÌ XÌ đúng mùng 2 Tết, 3 con giáp 'nằm trên đống vàng', ôm bọc tiền tỷ, sổ đỏ đầy tay, đón năm mới rực rỡ như pháo hoa - Ảnh 1
Hôm nay (mùng 2 Tết), những người tuổi Tuất sẽ mở ra vận may gấp đôi gấp 3 bình thường. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Bước vào hôm nay (mùng 2 Tết), tài vận tổng thể của người tuổi Sửu sẽ tăng cao. Những thứ bị ảnh hưởng xấu bởi Thái Tuế cũng chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

Đặc biệt, tài lộc của người tuổi Sửu cực kỳ khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng. Đường tình duyên của họ cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

Đúng hôm nay, thứ Hai (23/1): Thần Tài PHÁT LÌ XÌ đúng mùng 2 Tết, 3 con giáp 'nằm trên đống vàng', ôm bọc tiền tỷ, sổ đỏ đầy tay, đón năm mới rực rỡ như pháo hoa - Ảnh 2
Bước vào hôm nay (mùng 2 Tết), tài vận tổng thể của người tuổi Sửu sẽ tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh đã có vận mệnh rất tốt, thường hay gặp may mắn. Bản thân họ có thể không cao nhưng luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hôm nay (mùng 2 Tết), cuộc sống của họ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Họ sẽ không vì nghèo khó mà hạ thấp nhân phẩm, ngược lại khó khăn càng khiến họ cố gắng vươn lên, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

Giữ vững tinh thần này, người tuổi Hợi có thể đạt được đỉnh cao cuộc đời trong tương lai, hưởng vinh hoa phú quý, rạng danh tổ tiên.

Về đường tình duyên, nếu như thời gian trước tình cảm của tuổi Hợi luôn trục trặc, không đi đến đâu thì hôm nay (mùng 2 Tết), họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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