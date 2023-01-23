Đúng 17h chiều nay, mùng 2 Tết: Trời Phật xua đuổi hung tinh, Thần Tài gọi lộc về, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, "nằm trên đống vàng", đón năm mới ngập tràn tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 06:00

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp có ơn trên dẫn lối, may mắn trăm bề nhờ trúng số độc đắc. Cùng xem 3 con giáp nào nên đi mua vé số hôm nay nhé!

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt cơ hội trong mọi hoàn cảnh để có thể gầy dựng cuộc sống như mong muốn. Người tuổi Tỵ có tham vọng làm giàu, họ luôn biết tính toán thấu đáo trước khi bắt tay vào làm việc gì. Tuy nhiên, trước khi bước qua trung niên, tuổi Tỵ gặp phải không ít khó khăn, gian nan. 

Tuổi Tỵ vốn liều lĩnh nhưng vận may chưa đến nên họ không thể gặt hái được thành công như mong muốn. Tử vi học có nói, thời gian sắp tới, cụ thể trong hôm nay, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ thay đổi bất ngờ. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp tuổi Tỵ có thể thu hút được nhiều tài vận, bên cạnh đó họ được các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, không những gặp được quý nhân giúp sự nghiệp thăng hoa ổn định mà cuộc sống tình cảm hôn nhân cũng viên mãn bất ngờ. Từ 17h chiều nay (mùng 2 Tết), nếu như giữ vững tinh thần và tài lộc đó thì có khả năng sống sung sướng đến hết hậu vận. 

Đúng 17h chiều nay, mùng 2 Tết: Trời Phật xua đuổi hung tinh, Thần Tài gọi lộc về, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, 'nằm trên đống vàng', đón năm mới ngập tràn tiền tỷ - Ảnh 1
Từ 17h chiều nay (mùng 2 Tết), nếu như giữ vững tinh thần và tài lộc đó thì có khả năng sống sung sướng đến hết hậu vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn được xem là con giáp sở hữu bổn mệnh phú quý rõ ràng nhất. Tuổi Thìn là hiện thân của Rồng, của sự quyền lực và cao quý. Trời sinh tuổi Thìn là người mạnh mẽ, kiên cường, luôn sẵn sàng dũng cảm đối mặt với những thử thách trong cuộc sống để tạo ra điều tuyệt vời nhất. 

Thuở niên thiếu, tuổi Thìn là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công nhất. Bất kể là nam hay nữ, họ đều có chỗ đứng vững chắc trong xã hội và trong sự nghiệp. 

Đa số những người tuổi Thìn đều có bản lĩnh, họ cầm lên được sẽ buông xuống được. Mặc dù cuộc sống có đầy cạm bẫy thế nào, họ vẫn kiên định quyết tâm vượt qua mọi thứ bằng chính năng lực của mình. Tử vi học có nói, tuổi Thìn là những người tài hoa xuất chúng, không chỉ đem đến may mắn cho mình mà còn đem đến cho những người xung quanh. 

Hôm nay, cuộc sống tuổi Thìn không những bước sang trang mới mà gia đình cũng được hưởng nhiều tài lộc. Vào 17h chiều nay (mùng 2 Tết), nếu như biết nắm bắt cơ hội, thì từ lúc này trở đi, cả gia đình sẽ trên đà hưng thịnh, người già trẻ em đều an khang viên mãn.

Đúng 17h chiều nay, mùng 2 Tết: Trời Phật xua đuổi hung tinh, Thần Tài gọi lộc về, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, 'nằm trên đống vàng', đón năm mới ngập tràn tiền tỷ - Ảnh 2
Hôm nay, cuộc sống tuổi Thìn không những bước sang trang mới mà gia đình cũng được hưởng nhiều tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Khác với hai con giáp trên, tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, tham vọng và luôn biết mình cần gì trong cuộc sống. Những người tuổi Dần thường có chí làm ăn lớn, bất kể là nam hay nữ, họ đều mưu cầu một cuộc sống đầy đủ, sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong thời gian qua, tuổi Dần gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng với bản lĩnh kiên cường của mình họ đều có thể vượt qua một cách ngoạn mục. 

Tuổi Dần sống thực tế, họ tin vào năng lực của bản thân hơn là vận may nên ngày ngày không ngừng nỗ lực, phấn đấu để chiến thắng số phận. Tử vi học có nói, trong 17h chiều nay (mùng 2 Tết), cuộc sống của tuổi Dần sẽ thăng hoa bất ngờ. Không cần biết sướng khổ ra sao, từ 17h chiều nay trở đi, sự nghiệp của tuổi Dần không những vững vàng ổn định mà còn thu hút được nhiều tài vận. Có thể nói, đây là lúc mà tuổi Dần bắt đầu tận hưởng cuộc sống viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Đúng hôm nay, mùng 2 Tết: THẦN TÀI XÔNG ĐẤT, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, ngửa mặt đón nhận "cơn mưa tiền tỷ", vàng bạc rợp trời, đón một năm suôn sẻ thịnh vượng

Đúng hôm nay, mùng 2 Tết: THẦN TÀI XÔNG ĐẤT, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, ngửa mặt đón nhận "cơn mưa tiền tỷ", vàng bạc rợp trời, đón một năm suôn sẻ thịnh vượng

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau giàu có chạm đỉnh nhờ trúng số độc đắc. Cùng xem 3 con giáp nào nên đi mua vé số vào hôm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay mùng 2 Tết tử vi mùng 2 Tết 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn