Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (mùng 2 Tết): sao Đại Cát chiếu rực rỡ, 3 con giáp "RƠI TRÚNG HŨ VÀNG", thu về bạc tỷ, đếm tiền mỏi tay, đón năm mới dệt gấm thêu hoa

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 05:36

Đúng hôm nay, 3 con giáp có Thần Tài ban phước lành cho trúng số độc đắc, đời sang trang thịnh vượng khiến người người ngưỡng mộ. Cùng đón xem nhé!

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ vốn có tính tình phóng khoáng, thoải mái, thích sáng tạo và độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ bởi vì họ luôn nhiệt huyết và biết theo đuổi đam mê. Người tuổi Ngọ có tính tình lạc quan, yêu đời và luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực, nhờ vậy mà khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng.

Tử vi học có nói, trong 17h chiều nay (mùng 2 Tết), cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp hơn. Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận đều thăng hoa rực rỡ. Hơn nữa, thời điểm này tuổi Ngọ sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi vận, chỉ cần biết nắm bắt thì cuộc sống vào những ngày về sau không còn phải lo lắng, sầu muộn.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (mùng 2 Tết): sao Đại Cát chiếu rực rỡ, 3 con giáp 'RƠI TRÚNG HŨ VÀNG', thu về bạc tỷ, đếm tiền mỏi tay, đón năm mới dệt gấm thêu hoa - Ảnh 1
Hơn nữa, thời điểm này tuổi Ngọ sẽ gặp được cơ hội tốt để đổi vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất nổi bật nhất với 2 đặc điểm: thông minh và cẩn trọng. Họ làm gì cũng suy đi tính lại, cân nhắc từng chút một rồi mới đưa ra quyết định. Nhiều người nghĩ họ là những kẻ hay tính toán, song thực sự, đây dường như là thứ tính cách trời sinh, dù họ không muốn nghĩ cũng không được.

Tuy nhiên, trong cuộc đời người tuổi Tuất, có những thời điểm bất ngờ mà khi họ vượt qua được sự cẩn trọng thông thường, quyết định "liều một phen" thì may mắn lại dễ mỉm cười với họ. 17h chiều nay (mùng 2 Tết) là một trong những thời điểm ấy.

Thời gian trước là lúc người tuổi Tuất mất nhiều công sức, thậm chí tiền bạc nhưng lại không thu về kết quả mong muốn. Thế nhưng, hôm nay trở đi lại là lúc những nỗ lực của họ sẽ được đền bù xứng đáng. Họ sẽ có một ngày viên mãn, thậm chí, nếu làm việc chăm chỉ và biết đầu tư đúng hướng, nhiều người tuổi Tuất sẽ còn có cơ hội "phất" lên như diều, đổi đời ngoạn mục, trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt. Dù sao đi nữa, với sự chăm chỉ, tiết kiệm và thông minh, không sớm thì muộn, may mắn cũng sẽ mỉm cười với người tuổi Tuất. 

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (mùng 2 Tết): sao Đại Cát chiếu rực rỡ, 3 con giáp 'RƠI TRÚNG HŨ VÀNG', thu về bạc tỷ, đếm tiền mỏi tay, đón năm mới dệt gấm thêu hoa - Ảnh 2
17h chiều nay (mùng 2 Tết) là một trong những thời điểm ấy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trời sinh đa phần là những người tốt bụng, sống trọng tình cảm và coi nhẹ chuyện tiền bạc nên hay cả nể. Họ rất hay giúp đỡ người khác, từ người thân như anh em, bạn bè, cha mẹ, vợ con cho đến cả những người xa lạ, nên thường tích được phúc đức lớn.

Tuy nhiên cũng chính vì lòng tốt nhiều lúc hơi quá mức của họ, mà nhiều việc lẽ ra được hoàn thành sớm hơn, lại thường bị trì hoãn, thậm chí cơ hội tốt cũng bị bỏ qua. 

Tử vi học có nói, khoảng thời gian may mắn nhất của họ bắt đầu từ 17h chiều nay (mùng 2 Tết), với sự xuất hiện của ít nhất 1 quý nhân, mang tới cơ hội hiếm có bất ngờ cho sự nghiệp của họ. Người này rất có thể là bạn bè và người tuổi Sửu nên chú ý để không bỏ lỡ thời cơ làm giàu có một không hai này.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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