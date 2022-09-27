Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, làm 1 lời 10, 'đào hoa' vượng sắc, cuộc sống viên mãn khó ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 07:35

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, 3 con giáp này sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, cuộc sống khởi sắc, cả đời không lo nghèo khó.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có sức chịu đựng cao. Trong thời gian trước, dù nhiều việc không suôn sẻ nhưng chỉ cần kiên trì thì họ có thể phát huy hết sức mạnh của mình.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, vận may của con giáp tuổi Tuất sẽ đến. Trước đây, dù bạn chăm chỉ đến đâu nhưng tài lộc nhỏ giọt, thu nhập nhỏ nhoi. Nhưng thời gian tới, vận số của người tuổi Tuất đảo chiều, thoát khỏi tình trạng không như ý. 

Họ sẽ có công việc làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, được quý nhân phù trợ tứ phương, tài lộc dồi dào, cuộc sống sung túc.

 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, làm 1 lời 10, 'đào hoa' vượng sắc, cuộc sống viên mãn khó ngờ - Ảnh 1
Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, vận may của con giáp tuổi Tuất sẽ đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên sẽ sớm tìm được những chặng đường đúng đắn, tiềm năng, giúp cuộc đời của họ "lên hương" - đặc biệt là về công việc.

Đây cũng là giai đoạn cho tuổi Tỵ bắt tay vào hành động, nếu đang có những suy nghĩ hay dự định gì "bị" ôm ấp trong đầu quá lâu. Tận dụng sự giúp đỡ của quý nhân và vận may trời đất đặc biệt gửi đến, tuổi Tỵ có thể đạt được những mục tiêu, ước mơ đó.

Người tuổi Tỵ khéo léo nhưng điềm tĩnh, tinh tế mà không ồn ào và thường thể hiện cảm xúc, ý chí, hành động hơn là lời nói. Bởi thế, trong công việc hay các mối quan hệ, người tuổi Tỵ thường được tin tưởng, quý trọng vì sự đáng tin, quyết đoán của họ.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, làm 1 lời 10, 'đào hoa' vượng sắc, cuộc sống viên mãn khó ngờ - Ảnh 2
Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, người tuổi Tỵ được quý nhân đưa đường chỉ lối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, người tuổi Dần có vận trình khá sáng, mọi sự hanh thông, mọi phương diện đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt là con giáp này sẽ đón chào vận quý nhân giáng xuống, mang tới nhiều điều may mắn cát lành trong cuộc sống hàng ngày.

Người tuổi Dần có thể sẽ gặp được quý nhân trong công việc, nhờ thế mà được giúp đỡ khá nhiều, thuận lợi vượt qua những khó khăn trước mắt.

Thêm nữa, con giáp này luôn có thái độ cầu tiến, làm việc nghiêm túc đúng mực, tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nên cũng được nhiều người yêu mến. Nhân duyên vượng cũng là lý do giúp cho họ được nhiều người chú ý, nhờ thế mà gặp được quý nhân. Quý nhân cũng giúp cho người tuổi Dần còn cô đơn sớm tìm được người bầu bạn sớm hôm, cuộc sống có thêm nhiều màu sắc mới.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, làm 1 lời 10, 'đào hoa' vượng sắc, cuộc sống viên mãn khó ngờ - Ảnh 3
Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 27/9/2022, người tuổi Dần có vận trình khá sáng, mọi sự hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (26/9), 3 con giáp vận trình vượng phát hanh thông, Thần Tài rót lộc vào túi, đi đến đâu tiền vào ào ào đến đó

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (26/9), 3 con giáp vận trình vượng phát hanh thông, Thần Tài rót lộc vào túi, đi đến đâu tiền vào ào ào đến đó

Đồng hồ điểm 16h chiều nay (26/9) cũng là lúc 3 con giáp này kết thúc vận xui, có nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi thứ ba tử vi ngày 27/9/2022 12 con giáp con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp