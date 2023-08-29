Đúng hôm nay, thứ Ba 29/8/2023, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29/08/2023 05:55

3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông vào đúng ngày 29/8.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ nhận được nhiều khoản thu mới từ công việc bên ngoài và những dự án đã đầu tư. Con giáp này nên tận dụng vận may hiện tại để đầu tư nhằm tăng tiềm lực tài chính. Bản mệnh duy trì những khoản thu cố định có thể chi trả cho các chi tiêu thiết yếu. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này êm đẹp. Gia đạo hòa thuận, bản mệnh và bạn đời của mình luôn biết cách nhường nhịn và giải quyết xung đột theo cách tốt nhất. Những ai còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người phù hợp khi đi đến những không gian yên tĩnh như nhà sách, nhà hát, bảo tàng,...

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/8/2023, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Quý nhân hậu thuẫn giúp những hoạch định đều hoàn thành theo đúng tiến độ. Những bạn đang trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới sẽ nhận được tin tức tốt từ nhà tuyển dụng. Con giáp này có nhiều cơ hội hợp tác với các khách hàng tiềm năng và thu về nguồn lợi lớn. Mặc dù giai đoạn cuối năm có nhiều hạng mục phải tạm hoãn nhưng chỉ là tạm thời, chỉ cần thêm thời gian ngắn mọi việc sẽ đi vào ổn định.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh dành nhiều tình cảm cho một người trong thời gian dài và nhận được những phản hồi tích cực từ đối phương. Những cặp đôi sẽ trải qua một ngày êm ấm khi cả hai luôn dành sự quan tâm sâu sắc.

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/8/2023, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ trở nên thịnh vượng và hanh thông không ngừng. Con giáp này rất giỏi trong việc kiếm tiền và nâng cao thu nhập cho bản thân. Tuy nhiên, bản mệnh nên thay đổi thói quen tiêu dùng của mình vì hiện tại bạn đang tiêu vượt quá mức và có nguy cơ hao hụt tài chính.

Hơn nữa, vận trình tình duyên cũng trở nên viên mãn. Bạn nhận được sự yêu thương và chăm sóc của người bạn đời cũng như những người thân yêu trong gia đình. Điều này tạo cho bạn động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/8/2023, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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