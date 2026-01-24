Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 24/1/2026, 3 con giáp tiền lương thăng hạng, của cải bội thu, công việc thuận lợi, giàu có khó ai sánh bằng

Đường công danh của tuổi Tỵ khá triển vọng nhưng do điềm báo có họa thị phi xuất hiện nên cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình nơi công sở để tránh làm mất lòng mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên vui vẻ, mãn nguyện. Người độc thân nhanh chóng tìm được xứng đôi vừa lứa do nhân duyên đến. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới chuyện về chung một nhà trong thời gian tới.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp có số “đổi đời lớn” khi gặp đúng thời vận. Họ là người ngay thẳng, thật thà, làm gì là sẽ kiên quyết đến cùng. Sau ngày này, vận khí của tuổi Thìn chuyển biến mạnh, thời cơ lớn để kiếm tiền, đổi đời mạnh mẽ. Những khoản tiền lớn có thể đến thông qua phát triển bản thân, công việc, trúng số, đầu tư sinh lời bất ngờ hoặc được trao cơ hội mang tính bước ngoặt.

Song song với tài lộc rực rỡ, danh tiếng của tuổi Thìn cũng lan xa, ai cũng biết tới. Họ được đánh giá là người có tầm nhìn và bản lĩnh, dễ được tin tưởng giao phó trọng trách, trong tập thể cũng dễ dàng thăng tiến. Sau ngày này, tuổi Thìn không chỉ giàu lên về vật chất mà còn khẳng định được vị thế, tạo dấu ấn rõ ràng và bền vững trên con đường mình đã chọn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!