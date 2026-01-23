Từ mai 24/1 đến 31/1: 3 con giáp may mắn kéo đến nhà, đổi đời đại gia, tiền đồ xán lạn, sự nghiệp thăng hoa

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán sung túc ấm no, sống không lo nghĩ.

Tuổi Tý 

Tương Hại nhắc tuổi Tý nên hạn chế nói những điều không may mắn liên quan đến tiền bạc trong ngày này coi chừng xui xẻo vận vào người, phải suy nghĩ tích cực thì mới may mắn được. Những người làm kinh doanh tự do có một ngày mệt mỏi vì tiền, gánh lỗ hơi nhiều, cần có phương án sáng suốt để điều chỉnh.

Đường tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm khi không có sự đồng thuận từ gia đình, tình cảm đôi lứa bị phản đối khá mạnh. Người độc thân hơi kén chọn và khó tính, cảm giác không được đối phương tôn trọng nên bạn cũng đã từ bỏ mối quan hệ mà bản thân từng đặt nhiều hy vọng.

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Tuổi Mão 

Tuổi Mão là người sống rất khéo léo, chỉn chu, biết trên biết dưới nên thường được yêu mến, dù đi đâu cũng được nhiều người yêu quý hỗ trợ, quý nhân xuất hiện theo chân họ, gặp dữ cũng hóa lành. Tử vi nói sau đêm nay bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ của họ, vận khí dịu lại và ổn định hơn. Những lo âu, thị phi hoặc trắc trở được xử lý gọn gàng,  Tuổi Mão vốn mềm mỏng, khéo léo nên khi thời vận đổi chiều, mọi việc trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Về tài chính có nhiều khởi sắc rực rỡ nhờ công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi nói, tuổi Mão gặp may mắn nhờ những cơ hội tưởng nhỏ nhưng lại mang giá trị lâu dài. Họ có quý nhân hỗ trợ, nâng đỡ, đồng hành qua khó khăn. Nhờ thuận lợi đó, Mão tìm được nguồn thu phù hợp với năng lực, giúp tiền bạc tăng lên mà không quá vất vả. Đây chính là kiểu “làm giàu nhẹ tênh” của tuổi Mão: chậm nhưng chắc, ít áp lực mà vẫn có của ăn của để.

