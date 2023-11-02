Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/11/2023, 3 con giáp MẤT LỘC THẦN TÀI, tài vận đi xuống, hao tài tốn của, buồn phiền tình duyên 

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/11/2023, dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Hình, người tuổi Mão làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận, bởi xung quanh bạn có không ít kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe tìm cơ hội để hãm hại bạn, khiến bạn liên tiếp gặp phải sự cố.

Dù đang làm công việc hay giữ vị trí gì đi nữa, bản mệnh cũng không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình. Đừng vội nghe theo ý kiến của người khác, bạn cần giữ chính kiến của mình.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/11/2023, người tuổi Ngọ nên thận trọng khi bắt đầu làm gì trong ngày Tương xung, chúng khiến bạn không thực tế với năng lực của mình, hay cảm thấy sợ hãi. Bạn là một người tài năng và có triển vọng phát triển rực rỡ trong tương lai, song đôi khi bạn lại thiếu quyết đoán, chần chừ trong việc đưa ra quyết định, từ đó vụt mất nhiều cơ hội tiềm năng.

Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan xuất hiện cho thấy đây là khoảng thời gian ẩn chứa nhiều thử thách trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ của con giáp tuổi Ngọ, chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể tạo khoảng cách giữa bạn và người ấy. Hãy cẩn thận với lời nói của mình.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới túi tiền của con giáp tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Dường như càng ngày càng có nhiều khoản chi ngoài kiểm soát, bạn còn phải chi cho những dịch vụ sức khỏe đắt đỏ trong thời gian này.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/11/2023, tuổi Mùi dễ rơi vào cảnh tranh cãi với đồng nghiệp, bạn bè. Ai cũng có cái lý của mình nên chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng công việc lâm vào bế tắc.

Việc làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi. Con giáp này thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại, đồng tiền cũng chẳng thể chảy về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, người độc thân quá ngây thơ có thể phải chịu tổn thương trong ngày này. Bản mệnh không nên nghe theo lời tán tỉnh ngọt ngào của bất cứ ai. Muốn biết một người có thật lòng với mình hay không, nên nhìn vào hành động của đối phương.

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