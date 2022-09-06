Đúng hôm nay, thứ 3 (11/8 âm lịch), Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp cầu may trúng số liền rinh ngay giải độc đắc, giàu có bung nóc, kể từ đây 'cá chép hoá rồng'

Tâm linh - Tử vi 06/09/2022 08:07

Cùng xem mình có phải 1 trong 3 con giáp hốt vàng hốt bạc trong hôm nay không nhé.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp hiền lành, chăm chỉ và rất cần cù. Một khi đã đặt ra mục tiêu để phấn đấu họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được, dù đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt cũng không thành vấn đề.

Dù thời gian này tình duyên của Dậu có chút trắc trở, chông chênh nhưng bù lại đường tài lộc của họ lại hanh thông, xán lạn không ngờ. Trong hôm nay, thứ Ba ngày 11/8 âm lịch, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông, khiến họ dù lười chảy thây vẫn ung dung hốt bạc, tiêu xài thả ga cũng không hết. Chỉ trong thời gian ngắn, Dậu càng sang giàu sung túc, ai thấy cũng hờn ghen.

Đúng hôm nay, thứ 3 (11/8 âm lịch), Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp cầu may trúng số liền rinh ngay giải độc đắc, giàu có bung nóc, kể từ đây 'cá chép hoá rồng' - Ảnh 1
Trong hôm nay, thứ Ba ngày 11/8 âm lịch, tài vận sẽ đeo bám Dậu không buông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được nhận định là có ý chí vững vàng và rất sáng tạo, mưu lược. Đứng trước bất cứ thử thách hoặc nhiệm vụ “khó nhằn”, họ không bao giờ từ chối hay lùi bước. Cộng thêm thể lực mạnh mẽ, cơ thể dẻo dai bền bỉ nên họ luôn kiên trì thực hiện đến cùng những dự án mình đảm nhận.

May mắn là trời ban cho họ rất vượng vận quý nhân, cốt cách hơn người nên khi gặp khó khăn dù vào thời điểm khởi nghiệp hay giai đoạn “nước rút” cũng sẽ luôn được hỗ trợ, cứu giúp kịp thời. Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 11/8 âm lịch dự đoán, thời gian này với người tuổi Thìn sẽ tràn đầy cơ hội và thử thách. Những tháng ngày “phất lên như diều gặp gió” sẽ không còn xa xôi nữa, đúng như cách nói “khổ tận, cam lai”.

Đúng hôm nay, thứ 3 (11/8 âm lịch), Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp cầu may trúng số liền rinh ngay giải độc đắc, giàu có bung nóc, kể từ đây 'cá chép hoá rồng' - Ảnh 2
Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 11/8 âm lịch, tuổi Thìn "phất lên như diều gặp gió”. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay, thứ Ba ngày 11/8 âm lịch, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Nhờ tài khí tích tụ, dù là làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì con giáp này cũng sẽ có những khoản thu nhiều đến bất ngờ.

Theo tử vi, hôm nay là thời điểm người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ bội thu, tài khoản tăng lên vùn vụt. Không những gặp được cơ hội đầu tư thu lời lớn mà còn có khả năng trúng số với giải thưởng không nhỏ. Hơn thế nữa, bản mệnh còn được quý nhân giúp đỡ nên việc làm ăn, buôn bán cực kì phát tài, có thể tìm ra những nguồn hàng dồi dào, không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh.

Đúng hôm nay, thứ 3 (11/8 âm lịch), Thần Tài chốt sổ vàng, 3 con giáp cầu may trúng số liền rinh ngay giải độc đắc, giàu có bung nóc, kể từ đây 'cá chép hoá rồng' - Ảnh 3
Hôm nay, thứ Ba ngày 11/8 âm lịch, người cầm tinh con Lợn sẽ gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cuối ngày hôm nay 5/9: thiên thời địa lợi, 3 con giáp được Thần Tài trao lộc, quý nhân trao vàng, sướng nhất thiên hạ, đổi đời trong gang tấc

Cuối ngày hôm nay 5/9: thiên thời địa lợi, 3 con giáp được Thần Tài trao lộc, quý nhân trao vàng, sướng nhất thiên hạ, đổi đời trong gang tấc

3 con giáp này vô cùng may mắn khi gặp quý nhân của cuộc đời, mọi thứ trong cuộc đời bạn có thể sẽ thay đổi ngày càng sung túc.

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