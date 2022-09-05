Bước qua rằm tháng 8 (10/9 dương lịch), 3 con giáp đón đầu vận may, dễ kiếm tiền tỷ, tài lộc chạm đỉnh, một bước thăng hoa, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 17:08

Chúc mừng 3 con giáp sẽ gặt hái được thành công hoàn toàn xứng đáng vào ngày rằm tháng 8.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ có ngày rằm tháng 8 khá thuận lợi, cho dù bạn làm trên lĩnh vực sự nghiệp hay kinh doanh. Người làm công ăn lương có thể khẳng định được vị thế của mình và gây ấn tượng tốt với cấp trên, thậm chí đạt được cơ hội thăng tiến. Từ đây, nguồn lương của bạn sẽ được nâng cao một cách ổn định, chứ không phải phụ thuộc vào tiền thưởng trong từng tháng nữa.

Người làm ăn kinh doanh có đường tài lộc rực sáng trong ngày này, đặc biệt là vào thời điểm giữa ngày. Bạn có nhiều cơ hội tìm được khách hàng, đối tác đáng tin cậy, khiến lợi nhuận đổ về nhanh chóng, hướng tới con đường mở rộng phạm vi kinh doanh trong tương lai.

Bước qua rằm tháng 8 (10/9 dương lịch), 3 con giáp đón đầu vận may, dễ kiếm tiền tỷ, tài lộc chạm đỉnh, một bước thăng hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Người tuổi Tý sẽ có ngày rằm tháng 8 khá thuận lợi, cho dù bạn làm trên lĩnh vực sự nghiệp hay kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão rất lạc quan, lòng dũng cảm cũng rất lớn. Họ không kiệm lời, biết cách thuyết phục nên nhiều khi tránh được nhiều chuyện phiền phức cho mình. Đồng thời, con giáp tuổi Mão cũng tích lũy đủ kinh nghiệm để làm việc suôn sẻ. Họ cũng sẽ sống lý trí, mạnh mẽ để không bị cám dỗ, sa ngã.

Trong ngày rằm tháng 8, con giáp tuổi Mão đạt được những thành công rực rỡ, tài lộc càng thêm sung túc, sự nghiệp phát triển. Dù ở hoàn cảnh nào thì người tuổi Mão cũng thu được lợi lớn. Con giáp này sẽ tạm biệt những muộn phiền trong cuộc sống, bước vào thời điểm đầy khởi sắc, niềm vui, hạnh phúc tới không ngớt.

Bước qua rằm tháng 8 (10/9 dương lịch), 3 con giáp đón đầu vận may, dễ kiếm tiền tỷ, tài lộc chạm đỉnh, một bước thăng hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Trong ngày rằm tháng 8, con giáp tuổi Mão đạt được những thành công rực rỡ, tài lộc càng thêm sung túc, sự nghiệp phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Rằm tháng 8 này, dù người tuồi Dậu làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

Bước qua rằm tháng 8 (10/9 dương lịch), 3 con giáp đón đầu vận may, dễ kiếm tiền tỷ, tài lộc chạm đỉnh, một bước thăng hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Rằm tháng 8 này, dù người tuồi Dậu làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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