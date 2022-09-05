Cận kề Tết Trung Thu, 3 con giáp lộc phát ngời ngời, giàu sang cực phẩm, tiền nhiều đếm không hết, vạn sự hoan hỉ, sung sướng hơn bất kỳ con giáp nào

Ngọc Hoàng điểm mặt 3 con giáp giàu sang phú quý, lộc phát ngời ngời trong dịp Tết Trung Thu này.
- Thần Tài 'cưng chiều' 3 con giáp trong 2 ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này (6/9 - 7/9): sự nghiệp xán lạn, tiền của dồi dào, lộc lá đủ đầy, hanh thông suôn sẻ
- Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần (5/9 - 7/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, bề trên che chở cầu gì được nấy, vận công danh đỏ như son, tài lộc ào ào như vũ bão
Tuổi Mùi
Phương diện sự nghiệp của người tuổi Mùi không chỉ toàn những điều thuận lợi, vì thế, khi được cấp trên ưu ái thì bạn phải cố gắng hết sức để thể hiện bản lĩnh của mình. Bản mệnh càng vượt qua được thách thức lớn lao thì cơ hội được tăng lương, tăng thưởng lại càng lớn.
Người làm ăn kinh doanh và người làm nghề tự do gặt hái được khá nhiều thành công trong những ngày cận kề Tết Trung Thu. Bạn dũng cảm thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ và thu được lợi nhuận bước đầu. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc duy trì định hướng này.
Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên bản mệnh lúc nào cũng nên suy nghĩ tích cực và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ trong thời gian trước đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Dù mọi việc không phải lúc nào cũng tốt nhưng con giáp này đã học được kinh nghiệm quý báu để sau này tránh đi được nhiều rắc rối, cạm bẫy.
Sau một quá trình làm việc đặc biệt chăm chỉ, sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ cũng có thể nổi bật trong những ngày cận kề Tết Trung Thu.
Không chỉ giảm áp lực trong cuộc sống, thành công nhiều hơn mà điều kiện sống của con giáp này cũng được cải thiện, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Con giáp tuổi Ngọ còn được quý nhân phù trợ nên vận khí ngày càng tăng, tính tình phấn chấn hơn, vận trình khá ổn định.
Tuổi Sửu
Người cầm tinh con trâu làm việc chắn chắn, cầu thị, cầu toàn nhưng có nhược điểm là bảo thủ, ngang bướng. May sao, họ có ưu điểm là bao dung độ lượng, sẵn sàng bỏ tiền bạc để xả thân cứu người, không tham tiền hám vị nên được lòng người khác vô cùng.
Nhiều người cho rằng, họ khá mơ mộng viển vông, thấy tiền mà dám bỏ là điều dại dột nhưng chính nhờ vậy, theo tử vi 12 con giáp, trời lộc sẽ ban cho họ tài chính rực rỡ trong những ngày cận kề Tết Trung Thu. Chỉ cần hành xử theo mách bảo của con tim, quý nhân của họ chính là bạn bè, bằng hữu, cuộc sống thời gian này vượng vận cực kỳ, giàu sang cực phẩm.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo