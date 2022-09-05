Cận kề Tết Trung Thu, 3 con giáp lộc phát ngời ngời, giàu sang cực phẩm, tiền nhiều đếm không hết, vạn sự hoan hỉ, sung sướng hơn bất kỳ con giáp nào

Tuổi Mùi

Phương diện sự nghiệp của người tuổi Mùi không chỉ toàn những điều thuận lợi, vì thế, khi được cấp trên ưu ái thì bạn phải cố gắng hết sức để thể hiện bản lĩnh của mình. Bản mệnh càng vượt qua được thách thức lớn lao thì cơ hội được tăng lương, tăng thưởng lại càng lớn.



Người làm ăn kinh doanh và người làm nghề tự do gặt hái được khá nhiều thành công trong những ngày cận kề Tết Trung Thu. Bạn dũng cảm thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới mẻ và thu được lợi nhuận bước đầu. Con giáp này có thể suy nghĩ đến việc duy trì định hướng này.



Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên bản mệnh lúc nào cũng nên suy nghĩ tích cực và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Người làm ăn kinh doanh và người làm nghề tự do gặt hái được khá nhiều thành công trong những ngày cận kề Tết Trung Thu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ trong thời gian trước đã phải trải qua nhiều thăng trầm. Dù mọi việc không phải lúc nào cũng tốt nhưng con giáp này đã học được kinh nghiệm quý báu để sau này tránh đi được nhiều rắc rối, cạm bẫy.