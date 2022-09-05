Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần (5/9 - 7/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, bề trên che chở cầu gì được nấy, vận công danh đỏ như son, tài lộc ào ào như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 09:24

Trong 3 ngày đầu tuần này, 3 con giáp dưới đây nắm bắt được “cơ hội vàng”, phát tài phát lộc, giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Tý vốn tham vọng và luôn muốn đạt được thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đôi khi sự hiếu thắng này đã khiến Tý gặp không ít khó khăn, thất bại. Tuy nhiên, sau sự vấp ngã lại là một sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ.

Tử vi 3 ngày đầu tuần này cho biết, tuổi Tý sẽ có một quãn thời gian thành công vang dội, tiền tài dồi dào. Đây là thời gian giúp Tý dần đạt được những kế hoạch trong tương lai, vậy nên hãy nắm bắt thời cơ nếu có thể.

Tý sẽ có Thần Tài chiếu cố, một khi nắm bắt được thời cơ thuận lợi, cuộc sống của Tý cũng thăng hoa như diều gặp gió. Bất kể làm việc gì cũng có thể rất suôn sẻ, thuận lợi.

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần (5/9 - 7/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, bề trên che chở cầu gì được nấy, vận công danh đỏ như son, tài lộc ào ào như vũ bão - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày đầu tuần này cho biết, tuổi Tý sẽ có một quãn thời gian thành công vang dội, tiền tài dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo dõi tử vi 3 ngày đầu tuần của tuổi Thân, thời điểm này dường như cát khí đang vây quanh nên con giáp này có được nhiều niềm vui bất ngờ. Nhân duyên chẳng cầu mà tự tới, bản mệnh cảm thấy mình là người thực sự hạnh phúc.

Thiên Diêu cát tinh cho thấy đào hoa đang vây quanh, những chú Khỉ chẳng cần phải đi tìm kiếm đâu xa mà sẽ nhận ra được tình yêu của đời mình đang ở rất gần mà thôi. Bạn hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình.

Tài lộc trong 3 ngày đầu tuần cực vượng, Thực Thần giúp cho bản mệnh kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Yếu tố may mắn tạo cho con giáp này cơ hội để phát tài phát lộc, không phải lo lắng khi kinh doanh buôn bán hay đầu tư tiền bạc.

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần (5/9 - 7/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, bề trên che chở cầu gì được nấy, vận công danh đỏ như son, tài lộc ào ào như vũ bão - Ảnh 2
Tài lộc trong 3 ngày đầu tuần cực vượng, Thực Thần giúp cho bản mệnh kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp thì tuổi Dậu lại may mắn là con giáp phát tài 3 ngày đầu tuần này, khi mà các nguồn thu của con giáp này tăng vọt, thu nhập lớn hơn hẳn so với mức bình thường. Những chú Gà biết kiểm soát tình hình, biết lên kế hoạch cho hành động của mình nên không bị rơi vào cảnh lúng túng, hoang mang dù khối lượng công việc có nhiều đến đâu đi chăng nữa.

Thời gian này bản mệnh hãy tập trung vào công việc chính của mình, điều đó sẽ tốt hơn cho bạn là phân tán sự chú ý cho nhiều việc, ôm đồm quá nhiều thứ vào mình mà không thể phát huy được hết năng lực sẵn có.

Đây là lúc mà Thần Tài che chở, ban cho nhiều cơ hội kiếm tiền bằng nghề tay trái nên cần sự linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Tuổi Dậu đừng ngại khó ngại khổ nhé, bởi có khi bạn chịu khổ chút thôi nhưng số tiền thu về lớn đến khổng lồ luôn đó.

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần (5/9 - 7/9), 3 con giáp may mắn vượng phát, bề trên che chở cầu gì được nấy, vận công danh đỏ như son, tài lộc ào ào như vũ bão - Ảnh 3
Tuổi Dậu may mắn là con giáp phát tài 3 ngày đầu tuần này, khi mà các nguồn thu của con giáp này tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi 3 ngày đầu tuần con giáp may mắn 3 ngày đầu tuần tử vi tuần mới tử vi đầu tuần Tử vi tuần mới từ ngày 5/9 – 11/9/2022 tử vi ngày 5/9/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng