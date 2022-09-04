Từ giờ đến hết tháng 9/2022, 3 con giáp may mắn 'cực độ', mỗi tuần trúng số 1 lần, tài lộc phất lên 'như diều gặp gió', tiền bạc nườm nượp vào nhà, gấm vóc lụa là không thiếu thứ gì

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 21:06

Bạn có biết theo tử vi từ giờ đến hết tháng 9 thì ai là con giáp phát tài nhất không?

Tuổi Thân

Càng gặp nhiều khó khăn, người tuổi Thân lại càng tiến về phía trước mạnh mẽ hơn. Bạn không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai cũng có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, nhờ thế mà bạn dần khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Phương diện tài lộc phát triển tích cực nhất ngay từ lúc này, vì thế, hãy xác định tinh thần là bạn sẽ phải vất vả hơn người khác một chút đấy nhé. Bạn luôn tay luôn chân chuẩn bị đơn hàng cho khách hàng, cũng nhờ thế mà đồng tiền đổ về túi ào ào không dứt.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy bạn vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Các cặp vợ chồng có cơ hội tháo gỡ được các hiểu lầm. Từ giờ, hãy luôn trân trọng tình cảm giữa hai người nhé.

Từ giờ đến hết tháng 9/2022, 3 con giáp may mắn 'cực độ', mỗi tuần trúng số 1 lần, tài lộc phất lên 'như diều gặp gió', tiền bạc nườm nượp vào nhà, gấm vóc lụa là không thiếu thứ gì - Ảnh 1
Phương diện tài lộc của tuổi Thân phát triển tích cực nhất ngay từ lúc này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Từ thời gian này, vận may tài lộc của tuổi Tị vẫn tiếp diễn đặc biệt hanh thông và bạn may mắn vẫn là con giáp phát tài rực rỡ. Khác với tuổi Thân, con giáp này có tài lộc phát càng nhiều vào thời điểm nửa cuối tháng.

Theo tử vi, nếu vượt qua khó khăn ở thời điểm hiện tại 1 cách xuất sắc thì có thể bạn sẽ thu tiền không kịp đếm luôn ấy chứ. Tiền bạc đến từ nhiều nguồn nên bạn không cần phải quá căng thẳng về việc chỉ có đủ thời gian để làm việc này hay việc kia thôi nhé.

Bạn có những kỹ năng mà không phải ai cũng có được, thế nên hãy mạnh dạn thể hiện khả năng của mình. Sắp tới đây là lúc tài lộc vượng nhất, nếu bạn làm kinh doanh buôn bán thì hôm đó là ngày bận rộn không kịp thở luôn đó. Hãy tự tin và chủ động tìm kiếm cơ hội, có như thế mới nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đặt ra từ trước đó.

 

Từ giờ đến hết tháng 9/2022, 3 con giáp may mắn 'cực độ', mỗi tuần trúng số 1 lần, tài lộc phất lên 'như diều gặp gió', tiền bạc nườm nượp vào nhà, gấm vóc lụa là không thiếu thứ gì - Ảnh 2
Từ thời gian này, vận may tài lộc của tuổi Tị vẫn tiếp diễn đặc biệt hanh thông và rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, nếu luôn cố gắng phấn đấu, người tuổi Mùi sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp vào thời gian sắp tới. Từ giờ tới cuối tháng là thời điểm bạn sẽ ngày càng trở thành một người xuất sắc hơn.

Tình hình tài chính của bản mệnh lại có nhiều dấu hiệu tích cực. Cát tinh Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh cho thấy nếu bạn là người làm ăn hoặc làm nghề tự do thì bạn có thể thu về được một khoản kha khá trong thời gian này.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cho thấy sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Từ giờ đến hết tháng 9/2022, 3 con giáp may mắn 'cực độ', mỗi tuần trúng số 1 lần, tài lộc phất lên 'như diều gặp gió', tiền bạc nườm nượp vào nhà, gấm vóc lụa là không thiếu thứ gì - Ảnh 3
Từ giờ tới cuối tháng là thời điểm tuổi Mùi có thể thu về được một khoản kha khá. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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