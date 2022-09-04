Nửa đầu tháng 9, Thần Tài, quý nhân như khách quen đến nhà, 3 con giáp hưởng vận phú quý, tiền vàng trải đầy, vận đỏ hơn son, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 17:53

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất về chuyện tài chính trong nửa đầu tháng 9 này không nhé!

Tuổi Sửu

Trong nửa đầu tháng 9, tuổi Sửu muốn làm gì cũng dễ dàng, tài lộc ngày càng hanh thông. Vì thiên can Tân lại có tác dụng trợ giúp cho họ, chỉ cần tuổi Sửu vững niềm tin thì trái ngọt sẽ chờ đợi họ vào thời gian này.

Vào giai đoạn này, tuổi Sửu không có hạn tiểu nhân quấy phá, gặp ít áp lực cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ vào sự kiên trì - 1 đức tính nổi bật của những người tuổi Sửu, họ vượt qua sóng gió, và đi tới thời điểm may mắn nở hoa rực rỡ với họ.

Tử vi học có nói, trong nửa đầu tháng 9 này, tuổi Sửu có cơ hội thể hiện tài năng rõ nét của họ trong công việc, được cấp trên đánh giá cao, cơ hội thăng chức, tăng lương nằm trong tầm tay. Những người tự kinh doanh được cho là cũng gặt hái nhiều tài lộc, thu nhập ngày càng gia tăng. Do đó, tuổi Sửu nên biết nắm bắt, tuyệt đối không bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Nửa đầu tháng 9, Thần Tài, quý nhân như khách quen đến nhà, 3 con giáp hưởng vận phú quý, tiền vàng trải đầy, vận đỏ hơn son, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Trong nửa đầu tháng 9, tuổi Sửu muốn làm gì cũng dễ dàng, tài lộc ngày càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xin chúc mừng Dậu khi bạn cũng là một trong những con giáp được Thần Phật che chở nửa đầu tháng 9. Chẳng cần phải nói quá nhiều. Con giáp này cũng rất giàu tham vọng, không thích an phận thủ thường. Có lẽ vì thế mà đa phần người sinh vào năm Dậu đều có một mục tiêu chung là phấn đấu để cuộc đời không cần lo lắng về cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại.

Có thể nói, bản mệnh đã dùng chính khả năng và sự quyết tâm của mình để chiến thắng số mệnh. Câu “đức năng thắng số” rất phù hợp với bạn trong hoàn cảnh này, vậy nên không có gì lạ khi bạn nhận lại phúc báo xứng đáng.

Nhiều người cũng sẽ có cơ may đổi đời thành người có chỗ đứng trong xã hội, được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, muốn gì có đó, cuộc sống thăng hoa từ đây. Đây là cơ hội để bạn gỡ gạc lại những tổn thất trong thời gian trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai.

Nửa đầu tháng 9, Thần Tài, quý nhân như khách quen đến nhà, 3 con giáp hưởng vận phú quý, tiền vàng trải đầy, vận đỏ hơn son, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Dậu là một trong những con giáp được Thần Phật che chở nửa đầu tháng 9. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cũng là một trong số những con giáp giàu sang trong nửa đầu tháng 9, người tuổi Mão hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. 

Điềm báo tử vi cho thấy, giai đoạn này chính là thời điểm tuổi Mão như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi này từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Không chỉ thành công, giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp này còn đầu tư, kinh doanh bên ngoài và thành công lớn. Thu nhập cả chính và phụ đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó đấy! Bạn không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên, cố gắng hết sức. Đến thời điểm chín muồi, con giáp có được tất cả vinh hoa, phú quý, và nửa đầu tháng 9 chính là lúc bạn đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

Nửa đầu tháng 9, Thần Tài, quý nhân như khách quen đến nhà, 3 con giáp hưởng vận phú quý, tiền vàng trải đầy, vận đỏ hơn son, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Được cát tinh nhập mệnh, con giáp tuổi Mão dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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