Thiên thời địa lợi nhân hòa: trong 7 ngày tới (5/9 – 11/9), 3 con giáp đích thị là 'con ruột' của Thần Tài, phú quý bạt ngàn, duyên lành như ý

Tuổi Thìn dù gặp thử thách, song vẫn luôn có vận may mỉm cười với họ, và 1 trong những thời điểm đó chính là 7 ngày tới đây. Đây là thời điểm mà tuổi Thìn "chia tay" với xui xẻo, bước ra từ bóng tối và tỏa sáng theo cách của họ.

Tử vi học có nói, trong 7 ngày tới (5/9 - 11/9) tuổi Thìn dễ gặp may trong chuyện tài chính, thu nhập có thể tăng lên bất ngờ, cần chú ý đầu tư đúng nơi, đúng chỗ để gặt hái thành quả.

Những người tuổi Thìn là những người rất thông minh và sự nhạy cảm đáng nể. Dường như rất giỏi trong việc phân tích và "đọc" suy nghĩ của người khác, chỉ là họ có nói ra hay không mà thôi. Đây cũng là 1 trong các yếu tố giúp họ nắm bắt cuộc chơi tốt và dễ có được thành công, cần biết phát huy.

Trong 7 ngày tới (5/9 - 11/9) tuổi Thìn dễ gặp may trong chuyện tài chính, thu nhập có thể tăng lên bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi trời sinh đã có tính cách ôn hòa, dễ chịu, tâm tính lương thiện, không khoanh tay đứng nhìn khi thấy người khác gặp khó khăn. Những người xung quanh gặp hoạn nạn, dù là thân thiết hay chỉ biết sơ sơ, con giáp này cũng nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ.

Chính nhờ yếu tố này mà người tuổi Mùi có nhân duyên rất tốt, nhiều bạn hữu, các mối quan hệ xã hội tương đối tốt đẹp. Đây cũng chính là khởi nguồn, mang đến quý nhân và vận may cho các bạn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Ngay cả khi gặp khó khăn trong 7 ngày tới đây, người sinh năm Mùi cũng sẽ dễ vượt qua nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh.

7 ngày tới mang đến quý nhân và vận may cho tuổi Mùi trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

7 ngày tiếp theo là thời điểm vận trình của người tuổi Tỵ lên cao. Họ sẽ có nhiều điểm sáng cả về cuộc sống, công việc và chuyện tình cảm. Bởi trong thời gian này, người tuổi Tỵ được cả Tam Hội và Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng ủng hộ.

Đặc biệt, nếu là người dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại thì đây sẽ là lúc để bạn liên tiếp gặt hái thành công. Mỗi dự án, mỗi kế hoạch mà bạn đưa ra đều sẽ vô cùng thuận lợi. Thậm chí, bạn có thể gặp được những cơ hội mơ ước, có thể thay đổi cả tương lai của bản thân.

Nhìn chung, vì là thời điểm may mắn nên người tuổi Tỵ chỉ cần giữ vững niềm tin và tích cực làm việc. Chỉ cần không ngại khó, không ngại vất vả thì thành công chắc chắn sẽ đến với bạn. Thậm chí, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống, công việc của mình trở nên thuận lợi hơn.

7 ngày tiếp theo là thời điểm vận trình của người tuổi Tỵ lên cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo