Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 4/9/2022, Ngọc Hoàng ấn định, 3 con giáp đường công danh vững vàng, đường tài lộc rộng mở, mọi việc đều thuận lợi, may mắn

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 06:37

Theo tử vi Chủ Nhật của 12 con giáp, vận trình với người thuộc 3 con giáp này trong cuối tuần rất như ý, thu được nhiều thành quả tốt đẹp

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho biết tuổi Dần có nhiều may mắn, đặc biệt là về phần tài lộc. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền bên ngoài, không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu, tin vui đến bất ngờ mà bản mệnh không ngờ được. Những người buôn bán kinh doanh chuyện làm ăn vô cùng hanh thông, suôn sẻ, lợi nhuận thu về trong ngày vượt ngoài mong đợi. Tiền bạc không còn là nỗi lo thường trực của bản mệnh nữa.

Các công việc khác của con giáp này cũng có phần trôi chảy hơn. Dù vẫn có vài vấn đề xảy ra trong ngày nhưng bản mệnh nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết một cách hiệu quả, thậm chí có thể xoay chuyển tình thế. Người tuổi Dần còn nhận được lời khen ngợi của cấp trên và sự ngưỡng mộ từ những người đông nghiệp xung quanh.

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 4/9/2022, Ngọc Hoàng ấn định, 3 con giáp đường công danh vững vàng, đường tài lộc rộng mở, mọi việc đều thuận lợi, may mắn - Ảnh 1
Tử vi hôm nay ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho biết tuổi Dần có nhiều may mắn, đặc biệt là về phần tài lộc. Con giáp này có cơ hội kiếm tiền bên ngoài. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Chủ Nhật là ngày mà người tuổi Thân cần mạnh dạn và quảng giao, có lợi cho khai trương, mở hàng, kí kết hợp đồng và đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ. Đặc biệt, quý nhân tới nơi, đỡ đần rất nhiều việc lớn, không cần đối diện với những tình huống khó khăn. 

Ngày tam hợp, cơ hội kiếm tiền không thiếu lại có bản lĩnh nên tuổi Thân rước tiền vào nhà, rủng rỉnh trong các khoản chi tiêu. Bạn có thể cất riêng một khoản phòng thân còn lại tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh. Nhìn chung hôm nay là ngày khá thuận lợi với người tuổi Thân, mọi sự đều thuận hòa, tiền kiếm khá, công việc trôi chảy, quan hệ xã giao có bước phát triển mới. Bản mệnh không có gì phải buồn phiền, cứ bình an mà tiến lên, thong dong tận hưởng cuối tuần. 

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 4/9/2022, Ngọc Hoàng ấn định, 3 con giáp đường công danh vững vàng, đường tài lộc rộng mở, mọi việc đều thuận lợi, may mắn - Ảnh 2
Chủ Nhật là ngày mà người tuổi Thân cần mạnh dạn và quảng giao, có lợi cho khai trương, mở hàng, kí kết hợp đồng và đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ. Đặc biệt, quý nhân tới nơi, đỡ đần rất nhiều việc lớn, không cần đối diện với những tình huống khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nhờ có quý nhân soi chiếu mà bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết tốt các khó khăn tồn đọng trước đó. Thêm nữa, con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và trở thành người được ưu tiên tín nhiệm hàng đầu trong mắt cấp trên.

Vận trình tài lộc vượng phát, đem tới cho bản mệnh nguồn doanh thu rủng rỉnh hơn trước. Quý nhân còn xuất hiện mang tới cho con giáp này khá nhiều cơ hội kiếm tiền sáng giá. Cả thu nhập chính lẫn phụ đều có khả năng tăng cao đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dễ dàng.

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 4/9/2022, Ngọc Hoàng ấn định, 3 con giáp đường công danh vững vàng, đường tài lộc rộng mở, mọi việc đều thuận lợi, may mắn - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Nhờ có quý nhân soi chiếu mà bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết tốt các khó khăn tồn đọng trước đó. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi đúng 7 giờ sáng Chủ nhật (4/9), Thần Tài chốt sổ, 3 con giáp nghênh đón tài lộc ùn ùn kéo tới, vận may ngập lối đi, cầu được ước thấy

Tử vi đúng 7 giờ sáng Chủ nhật (4/9), Thần Tài chốt sổ, 3 con giáp nghênh đón tài lộc ùn ùn kéo tới, vận may ngập lối đi, cầu được ước thấy

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp dự báo những con giáp sau đây nhờ có Thần Tài độ mệnh nên vận tài lộc rất yên bình thậm chí tăng tốc dữ dội

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục