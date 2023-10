Vận trình tình cảm tiến của con giáp may mắn này triển một cách tốt đẹp. Người độc thân nhanh chóng tìm thấy được tình yêu tuyệt vời thông qua sự mai mối từ gia đình, người thân. Không lâu sau, cả hai có thể tiến tới hôn nhân khi tình cảm đủ chín muồi.

Tuổi Tuất

Tài vận và tình duyên của người ruổi Tuất sẽ có sự chuyển biến lớn trong 6 ngày nữa. Bởi vì được quý nhân soi chiếu nên vận đen được hóa giải, bạn sẽ được may mắn và sự nghiệp khởi sắc. Do đó, bạn cần biết tận dụng sự may mắn này để thực hiện những dự định mà bản thân chưa làm được.

Người độc thân có thể có một vài cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Thậm chí đối phương là bạn bè của bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Các cặp đôi đôi khi vẫn có xảy ra khúc mắc, cãi vã nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh nên không quá đáng ngại.