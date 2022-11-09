Đúng hôm nay (9/11), 3 con giáp sau đây được xướng tên trong sổ phát tài, làm ít hưởng nhiều, tài khoản nhân đôi, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 07:25

Theo tử vi 12 con giáp, hôm nay (9/11), có Thần Phật ban nhiều phước lành, 3 con giáp may mắn này có cơ may trúng số độc đắc đổi đời, công danh sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Mùi

Hôm nay (9/11), vận số người tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc.

Tử vi nói rằng, tuổi Mùi có con đường công danh sự nghiệp suôn sẻ. Dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng được Thần Tài và quý nhân hỗ trợ nhiệt tình, đạt được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu mà tuổi Mùi đã đặt ra sẽ được hoàn thành xuất sắc. Con giáp này có túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều.

Đúng hôm nay (9/11), 3 con giáp sau đây được xướng tên trong sổ phát tài, làm ít hưởng nhiều, tài khoản nhân đôi, giàu sang sung túc - Ảnh 1
Các mục tiêu mà tuổi Mùi đã đặt ra sẽ được hoàn thành xuất sắc. Con giáp này có túi tiền rủng rỉnh hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu rất thận trọng và không dễ nghe theo lời khuyên của người khác nên đôi khi bỏ lỡ cơ hội phát triển. Đổi lại, người tuổi này làm gì cũng rất tận tâm, trung thực và đáng tin cậy. Bạn sẽ cảm thấy đặc biệt an toàn khi hợp tác với người tuổi Sửu.

Trong công việc ngày 9/11, người tuổi Sửu không giỏi nói ngọt nhưng vẫn chiếm được cảm tình của cấp trên và quý nhân bởi khả năng làm việc cũng như sự trách nhiệm. Một khi giao việc khó cho họ, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vá an tâm. Người tuổi Sửu sau thời gian này sẽ khẳng định mình thường sẽ trở thành người ưu tú trong lĩnh vực, ngành nghề hoạt động. 

Đúng hôm nay (9/11), 3 con giáp sau đây được xướng tên trong sổ phát tài, làm ít hưởng nhiều, tài khoản nhân đôi, giàu sang sung túc - Ảnh 2
Người tuổi Sửu sau thời gian này sẽ khẳng định mình thường sẽ trở thành người ưu tú trong lĩnh vực, ngành nghề hoạt động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là con giáp thông minh, lanh lợi, có năng lực và linh hoạt. Họ nhạy cảm với đồng tiền và thường nắm bắt cơ hội kiếm tiền tốt hơn người khác. Trong năm năm tới, vận trình tổng thể của người tuổi Tý sẽ tiếp tục được cải thiện, tin vui sẽ đến trong mọi mặt của cuộc sống.

Trong sự nghiệp, hôm nay (9/11) họ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp có bước tiến lớn. Tiền lương và chức vụ của người tuổi này sẽ tăng lên liên tục. Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết cách đầu tư, chi tiêu nên tiền tích lũy tăng lên. Họ có cơ hội mua sắm được nhiều bất động sản và tài sản có giá trị.

Đúng hôm nay (9/11), 3 con giáp sau đây được xướng tên trong sổ phát tài, làm ít hưởng nhiều, tài khoản nhân đôi, giàu sang sung túc - Ảnh 3
Kiếm được nhiều tiền, con giáp này cũng biết cách đầu tư, chi tiêu nên tiền tích lũy tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Sau ngày mai (9/11), 3 con giáp vui như bắt được VÀNG, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộc tỏa sáng rực rỡ

Sau ngày mai (9/11), 3 con giáp vui như bắt được VÀNG, sự nghiệp mở rộng thênh thang, tài lộc tỏa sáng rực rỡ

Sau ngày mai (9/11), 3 con giáp phúc lộc vô biên, trúng số độc đắc, tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 53 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ