Đúng 17h chiều ngày mai (9/11), bao tiền trên trời rơi xuống nhà, 3 tuổi này thoải mái tiêu xài, cuộc đời đón nhận nhiều tin vui, may mắn

Theo các chuyên gia phong thủy, đúng 17h chiều ngày mai (9/11), tài vận của người tuổi Tỵ không quá rực rỡ, nhưng cũng không hề ảm đạm, đặc biệt những người biết phấn đấu và nỗ lực thì sẽ vẫn đạt được thành công như họ mong muốn.

Tử vi học có nói, thời điểm được cho là khó khăn nhất với người tuổi Tỵ, thời điểm này được cho là có vận may tốt hơn nhiều. Chính vì thế, họ được khuyên là không nên lười biếng mà phải nỗ lực hết sức để nắm bắt vận may và làm giàu cho bản thân.

Tuổi Tỵ được khuyên là không nên có những thay đổi lớn về công việc mà nên tiếp tục những dự án hiện tại thì sẽ tốt hơn. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể làm thêm một công việc nào đó, chờ đến thời cơ tốt hơn cho sự chuyển việc.

Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể làm thêm một công việc nào đó, chờ đến thời cơ tốt hơn cho sự chuyển việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, trời sinh những người tuổi Mão thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Mão luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Đúng 17h chiều ngày mai (9/11), những người tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Những người tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhiệt tình, luôn có trách nhiệm cao trong công việc và luôn luôn thận trọng trong mọi việc. Đúng 17h chiều ngày mai (9/11), vận may liên tiếp đến với con giáp này. Chỉ cần không bỏ lỡ thời cơ, người tuổi Dậu có thể “song hỷ lâm môn”.

Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn.

Gặp được thời cơ thích hợp, sự nghiệp của Dậu lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dậu phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dậu phất cao như núi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.