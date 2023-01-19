Đúng hôm nay, 28 Tết: "tạm biệt Tam Tai", 3 con giáp có Thần Tài kề vai, tiền bạc rợp trời, của cải phủ phê, vui mừng đón Tết 2023 tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 06:16

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau sẽ có một thời gian vô cùng giàu sang, đời lên hương trong chớp mắt nhờ Thần Tài kề cạnh. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Tuổi Dần

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn trong hôm nay. Bạn có thể gặp được khá nhiều điều như ý trên phương diện tài lộc. Thời điểm này, hãy tin tưởng vào chính mình và chớp lấy cơ hội, thành công nằm ngay trong tầm tay bạn.

Tài chính cực kì rực rỡ, đặc biệt là vào thời điểm hôm nay (28 Tết). Dù làm ở lĩnh vực nào bạn cũng có thể kiếm về một khoản kha khá. Người làm công ăn lương không thiếu các khoản thưởng nóng, trong khi người làm ăn kiếm lợi nhuận từ các mối đầu tư trước đó của mình.

Trong chuyện tình cảm, nếu có thời gian rảnh, bạn nên ở bên người thân của mình nhiều hơn. Mọi người ở bên nhau sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm khó quên, giúp gắn kết cảm xúc và thêm hiểu về nhau.

Đúng hôm nay, 28 Tết: 'tạm biệt Tam Tai', 3 con giáp có Thần Tài kề vai, tiền bạc rợp trời, của cải phủ phê, vui mừng đón Tết 2023 tưng bừng - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, nếu có thời gian rảnh, bạn nên ở bên người thân của mình nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo Lịch ngày tốt, tiếp nối tử vi tuần trước, người tuổi Tý được cát tinh Thái Dương chiếu mệnh nên đón hôm nay trong sự hân hoan và hào hứng khi gần như sẽ không có điều gì xảy ra khiến bạn phải phiền lòng. 

Người tuổi Thìn nhận được nhiều tin vui trong hôm nay. Phương diện tài lộc phát triển mạnh vào hôm nay (28 Tết). Tin rằng con giáp giỏi làm ăn này có thể một bước hoá thành tỷ phú, thu về nguồn lợi nhuận cực khủng. 

Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Đúng hôm nay, 28 Tết: 'tạm biệt Tam Tai', 3 con giáp có Thần Tài kề vai, tiền bạc rợp trời, của cải phủ phê, vui mừng đón Tết 2023 tưng bừng - Ảnh 2
Phương diện tài lộc phát triển mạnh vào hôm nay (28 Tết). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân gặt hái nhiều thành công vang dội trong hôm nay (28 Tết). Đặc biệt là vào lúc 17h chiều nay - thời gian đẹp tích tụ lộc trời ban.

Tuổi Thân sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ. Tài chính ở thời điểm này khá dư dả. Tuổi Thân được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Tuy nhiên, tháng có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài vây hãm nên bản mệnh có khả năng hao tiền tốn của rất lớn, có thể là cho những kế hoạch mua sắm, sửa soạn cho Tết.

Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình. Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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