Ngày mai người tuổi Thìn vấp vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí còn bị phản đối quyết liệt.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến đôi bên dần cảm thấy mệt mỏi.

Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại bị phản đối nhiều đến thế.

Ngày mai người tuổi Thìn vấp vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả. tử vi phương Đông cho biết sẽ rất khó để con giáp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tâm trạng nắng mưa thất thường của bản mệnh được cho là nguyên nhân chính dẫn tới các vấn đề rắc rối này.

Vận trình tình cảm kém sắc. Người độc thân luôn có cảm giác hoang mang, lo sợ khi đứng trước các quyết định yêu đương. Những người đã lập gia đình có chút bất đồng nhỏ nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Vận trình tài lộc bấp bênh. Nguồn thu nhập của người làm kinh doanh phụ thuộc vào thị trường, khách hàng.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ Sáu 6/5/2022, tuổi Tỵ cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch, bản mệnh cần cân nhắc cẩn thận hơn. Đừng vì điều không vui mà có cái nhìn tiêu cực về mọi chuyện, đây là lúc để tỉnh táo đánh giá lại vấn đề.

Thời điểm này, tuổi Tỵ có vẻ cứng đầu, không chịu khó học hỏi nên không những công sức của bản mệnh không được ghi nhận mà còn bị trách mắng. Nếu con giáp này biết hạ bớt cái tôi và giả khờ khi cần có khi câu chuyện đã khác rồi.

Tiếc rằng trên phương diện sự nghiệp, Thương Quan lại dễ đẩy bạn vào cảnh đối đầu với người làm lãnh đạo. Đừng để sự nóng nảy và hành xử thiếu suy nghĩ khiến bản thân lâm vào nhiều rắc rối, gây hối tiếc về sau.

Thứ Sáu 6/5/2022, tuổi Tỵ cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo