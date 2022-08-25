Đúng giờ Tý ngày mai 26/8: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tiền tài về như thác đổ, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 14:15

Đúng giờ Tý ngày mai 26/8, 3 con giáp này may mắn được thần tài ghé thăm, tiền tài như thác đổ, của cải dư dôi, vận trình hanh thông, nửa đời sau chỉ có an khang thịnh vượng.

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối hanh thông. Tuy rằng người tuổi này sẽ gặp phải một vài rắc rối trong khoảng thời gian này nhưng nhờ có Quý Nhân phù trợ mà bản mệnh vượt qua khó khăn này. Song song đó, hãy tích lũy thêm nhiều kỹ năng cần thiết để tránh mắc những sai lầm trong công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này có được một khoản thu kha khá và cuộc sống dần ổn định hơn trước nhờ có Thực Thần trợ mệnh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn. Thổ sinh Kim giúp mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có bước tiến mới. Người độc thân cần mở lòng cho những người xung quanh cơ hội để tìm hiểu nhau.

Đúng giờ Tý ngày mai 26/8: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tiền tài về như thác đổ, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần tương đối hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra suôn sẻ hanh thông. Thiên Ấn trợ mệnh giúp người tuổi Mão khẳng định được vị thế, tiếng nói của mình ở nơi làm việc. Bản mệnh ngoài ra còn nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm từ lãnh đạo của mình.

Chính Tài hỗ trợ để con giáp tuổi Mão có cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại, bạn phải kiên nhẫn hơn trong cách thức thực hiện vì dù sao tiền không nhanh chóng đổ về như bạn nghĩ đâu. Quan trọng là bạn đã hình thành được thói quen tiết kiệm và đầu tư phù hợp.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn đã hoàn thành được những điều mà bạn xem là mục tiêu trước đây sớm hơn kế hoạch. Cảm giác thật tuyệt vời, tuy nhiên hãy giữ cho mình một lập trường vững vàng và luôn có thái độ khiêm tốn nhé, điều này rất quan trọng đấy. 

Đúng giờ Tý ngày mai 26/8: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tiền tài về như thác đổ, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Chính Tài hỗ trợ để con giáp tuổi Mão có cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra suôn sẻ đủ đường. Tam Hội xuất hiện nên người tuổi này dù làm việc gì cũng được nâng đỡ tận tình. Sự tự tin, tinh thần lạc quan giúp những người này có đủ năng lượng để đối mặt với những thách thức trước mắt.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Công việc hanh thông giúp túi tiền của con giáp này cải thiện rõ rệt, song bản mệnh vẫn giữ thói quen tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Thổ sinh Kim giúp bạn và đối phương có thể hiểu nhau chỉ thông qua một ánh mắt, do đó ít khi nào mà cả hai nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. 

Đúng giờ Tý ngày mai 26/8: THẦN TÀI ghé thăm 3 con giáp này, tiền tài về như thác đổ, của cải dư dôi, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra suôn sẻ đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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