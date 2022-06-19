Đúng giờ Tý ngày mai 20/6: TOP 3 con giáp vận trình suôn sẻ, công danh rực sáng, tài khoản nhảy số, lộc lá tới tấp, hứng trọn phúc lộc trời ban, tình duyên rộng mở, viên mãn thăng hoa

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 20/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra tương đối “thuận buồm xuôi gió”. Sự xuất hiện của Kiếp Tài nên đòi hỏi người tuổi này phải quan sát, phân tích tình hình cụ thể rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định, vững vàng. Con giáp này có thể tự tin về khả năng kiếm tiền và giữ tiền của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ, tươi sáng do có sự trợ mệnh của Tam Hội. Do đó, đây chính là thời điểm thích hợp để chủ động bày tỏ tình cảm với người mình “thầm thương trộm nhớ” bấy lâu nay.

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 20/6 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra tương đối “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tương đối thuận lợi, suôn sẻ. Người tuổi này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc với thời gian ngắn. Ngoài ra, bản mệnh hãy tận dụng khoảng thời gian này bắt tay vào những dự án mà mình ấp ủ bấy lâu nay.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này không quá lo lắng về vấn đề tài chính của mình, có thể thoải mái chi tiêu mà không sợ hao hụt tiền bạc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm ấm, hòa thuận. Người đã lập gia đình hiện đang hạnh phúc với nửa kia của mình. Người độc thân không có thời gian hẹn hò, yêu đương do tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn.

Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này không quá lo lắng về vấn đề tài chính của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tốt đẹp. May mắn bất ngờ “gõ cửa” giúp cho con đường danh lợi của người tuổi này ngày càng thăng hoa. Cùng với đó, bản mệnh có thể có cơ hội thăng quan tiến chức vào một ngày không xa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khả quan. Con giáp này biết cách làm đầy túi tiền của mình nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, sự nhạy bén và tinh tế của bản mệnh.

Tình duyên, trong tình yêu không chỉ có hạnh phúc mà có cả khổ đau. Khi cùng nhau bước qua những khó khăn, chúng ta mới biết trân trọng người bên cạnh.

Vận trình tài lộc khả quan. Con giáp này biết cách làm đầy túi tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo