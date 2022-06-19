Cuối ngày hôm nay 19/6: Những con giáp này gặp cục diện HUNG CÁT, tốt xấu đan xen, lành ít dữ nhiều, ra đường cẩn thận giữ chặt túi tiền, tài chính thâm hụt, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 04:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 19/6, những con giáp này gặp cục diện HUNG CÁT, lành ít dữ nhiều, ra đường cẩn thận nhìn trước ngó sau, tiền mất tật mang.

Tuổi Ngọ

Đường sự nghiệp nửa hung nửa cát thì gặp Thiên Tài. Những người làm xổ số, tài chính, ngân hàng thì dễ gặp may mắn bất ngờ nhưng đừng chủ quan. Bạn phải làm chủ được bản thân mình, tránh sa đà vào những cám dỗ thì mới có lộc bền lâu được.

Tương Phá cảnh báo bản mệnh phải cẩn thận trong họ hàng, bạn bè có người ghen ăn tức ở, ném đá giấu tay, phá hoại cuộc sống của bạn và gia đình. Thực ra tốt hay xấu tùy vào nhân quả, cốt là ở bạn, Ngọ cứ yên tâm sống tốt thì chẳng sợ người khác chơi xấu.

Tình duyên, sắp tới bạn có thể gặp được người ưng ý nhưng lại không hợp để kết thân. Nếu bạn rất thích và muốn hoà hợp thì phải học cách hoà hợp với người kia.

Tuổi Mùi

Thiên Quan chiếu vận cảnh báo bản mệnh hôm nay và tuần sau nhớ cẩn thận tránh xa kiện tụng, chính quyền, người làm quan cũng phải kín miệng, đừng hấp tấp kẻo mất việc như chơi. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc bạn nóng nảy mà kích đểu khiến công việc bị chệch hướng.

Tình duyên, có thể sau một thời gian bên nhau, đối phương sẽ hơi chán nản và chọn cách ra đi. Nếu muốn cứu vãn, bạn cần thường xuyên hâm nóng tính cảm.

Vận trình tài lộc không được tốt vì cục diện Mộc khắc Thổ. Là con giáp kiếm tiền giỏi nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh nên tuổi này làm ăn dễ phải gồng lỗ, đất đai mua về chưa có lời. Thời gian này Mùi nên tiết kiệm thay vì vung tiền đầu tư, mua bán vì hy vọng sinh lãi không lớn lắm.

Tuổi Thân

Cục diện Kim khắc Mộc cho biết nếu bây giờ Thân đang cảm thấy kiệt sức, điều bạn cần chính là tình yêu và tình bạn. Thời gian qua có lẽ bản mệnh quá mệt mỏi vì công việc, tiền bạc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng xem thường vai trò của trẻ con và những người trong nhà.

Không biết từ bao giờ, những lo lắng muộn phiền vì tiền bạc đã chiếm dụng nhiều thời gian nhất trong ngày của bạn. Sắp tới có nhiều chuyện cần đến tiền nhưng kiếm không ra tiền, điều này khiến bản mệnh mất ăn mất ngủ.

Công việc, bạn có thể do dự về việc liệu mình có đủ khả năng hay không. Bạn có thể thử thách bản thân và nắm bắt cơ hội. Đây cũng là cơ hội để bạn rèn luyện bản thân.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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