Đúng giờ Tý ngày mai 11/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió', thuận lợi đủ đường, cát khí vây quanh, bản mệnh thu lợi nhuận khủng, cuối năm thăng quan tiến chức

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào ngày mai Thứ Ba 11/10/2022, Tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân Tuổi Tỵ thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Vận trình tình cảm mãn nguyện. Người độc thân dù chưa tìm được người chung đôi nhưng đang cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống tự do này. Bản mệnh lấy công việc làm niềm vui cùng việc tập trung tạo dựng các mối quan hệ xã giao khác.

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi Tuổi Tỵ khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Vận trình tình cảm mãn nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra hanh thông. Con giáp này khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh. Sự kết hợp giữa khả năng thích ứng linh hoạt và chăm chỉ, siêng năng đang từng bước đem đến cho tuổi Tý những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Theo tử vi, Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tý có cơ hội phát tài phát lộc ngay trong ngày mai. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nắm bắt được những cơ hội béo bở, nhờ vậy mà bản mệnh có thể nhận được những khoản lợi nhuận khả quan.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Mỗi khi về đến nhà, bạn đều cảm thấy vô cùng thư thái. Vì vậy, nếu có vấn đề gì còn khúc mắc, bạn đừng ngại tâm sự với những người thân thiết nhất.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thứ Ba ngày 11/10/2022 này, công việc Tuổi Mùic ũng đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt. Khoản thu nhập chính và tiền thưởng từ các công việc đang làm đem lại cho bản mệnh cuộc sống sung túc và dư dả.

Tình cảm vợ chồng của bản mệnh vô cùng yên ấm. Dù đôi khó tránh khỏi những khi mâu thuẫn, bất đồng, song chính những lúc như vậy, hai người lại học được cách đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn.

Tình cảm vợ chồng của bản mệnh vô cùng yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo