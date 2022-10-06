Đúng giờ Tý hôm nay 6/10: 3 con giáp này lọt mắt xanh QUÝ NHÂN, vận trình suôn sẻ, vạn sự hanh thông, đi đến đâu may mắn đến đấy, phú quý đủ đầy, tài lộc thăng hoa

Được cục diện Tam Hợp che chở, người tuổi Tý đang cho thấy khả năng bắt nhịp khá nhanh của mình trong môi trường công việc với những nhiệm vụ mới. Bạn cũng thể hiện được năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực cũng như vị trí khác nhau. Thế mạnh này sẽ giúp bạn thăng tiến cao hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng thấy dấu hiệu khả quan. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy có khả năng tan vỡ, rạn nứt do ảnh hưởng của Ngũ hành bản mệnh sinh xuất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá vững vàng. Nguồn thu nhập rủng rỉnh là phần thưởng mà con giáp nhà xứng đáng nhận được sau những nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua.

Được cục diện Tam Hợp che chở, người tuổi Tý đang cho thấy khả năng bắt nhịp khá nhanh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Lục Hợp hỗ trợ rất nhiều cho vận trình ngày này của tuổi Dậu. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ khá nhiều ở phương diện sự nghiệp. Bạn sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Mặc dù có thể gặp vài trở ngại nhưng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và trí thông minh nên bạn khiến mọi việc chuyển hướng tốt đẹp.

Tài lộc trong ngày cũng không tệ, nhờ quen biết được nhiều người nên công việc mở rộng, chuyện đầu tư cũng rất suôn sẻ. Tuy nhiên, thói quen tiêu pha không có kế hoạch của bạn đang thực sự đáng báo động. Nếu không biết tích lũy cho tương lai, dù bạn có nhiều tiền đến đâu cũng sớm hết mà thôi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hòa, êm ấm. Hôn nhân viên mãn phần nào cho con giáp này sau những áp lực trong công việc. Học cách trân trọng chính là cách để chính bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Tài lộc trong ngày cũng không tệ, nhờ quen biết được nhiều người nên công việc mở rộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có Thiên Tài mà con giáp tuổi Tị có thể củng cố quyền lực, tìm kiếm phần thưởng đáng kể cho mình, nhưng hãy chia sẻ nó với mọi người xung quanh. Lời khuyên quan trọng cho bạn là đừng quá duy tâm trong mọi việc, đôi khi cần lý trí hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối rực rỡ. Nguồn thu nhập dư dả đồng thời còn biết cách tiết kiếm nên việc hao hụt tài chính là điều không thể xảy ra.

Thổ - Hỏa tương sinh mang lại tin vui trong chuyện tình cảm để bản mệnh có thêm niềm tin mới, thế nhưng lần này bạn đón nhận mọi thứ với thái độ ung dung và thoải mái hơn. Những cặp đôi có nhiều thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn.

Nhờ có Thiên Tài mà con giáp tuổi Tị có thể củng cố quyền lực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo