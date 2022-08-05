Đúng giờ Tý hôm nay 5/8: CHÍNH TÀI trợ đỡ 3 con giáp này vận trình hanh thông, thuận lợi đủ đường, làm việc gì cũng suôn sẻ, hợp đồng rốt ráo, sự nghiệp tăng tiến, thu nhập lên hương, đào hoa có tiến triển

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Sáu 05/08/2022 này, Tuổi Dậuđược quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Dậu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Chính Ấn soi tỏ, con đường sự nghiệp của bản mệnh lại khá hanh thông, bằng phẳng. Bản mệnh được cấp trên giao cho những nhiệm vụ trọng đại. Dù quá trình thực hiện khó tránh khỏi khó khăn, song kết quả cuối cùng sẽ giúp bạn khẳng định vị thế

Chính Ấn soi tỏ, con đường sự nghiệp của bản mệnh lại khá hanh thông, bằng phẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 05/08/2022 cho thấy hôm nay Tuổi Hợi sẽ hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Tuổi Hợi hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng nên để những muộn phiền trong quá khứ ngủ yên và hướng tâm trí vào nhiều điều tươi sáng tốt đẹp hơn trong tương lai, đó chính là cách tốt nhất để tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình.

Thứ Sáu này sẽ là một ngày đưa tới vận may về tiền bạc bất ngờ cho Tuổi Hợi nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán khoản nợ trước vì khi đó bạn mới cảm thấy tâm tư thoải mái nhất, làm mọi việc cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy nghĩ về một khoản tích lũy phòng khi có việc cần Tuổi Hợi nhé.

Tình hình sức khỏe lúc này được bảo đảm, bản mệnh ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Có thể người khác cho rằng tuổi Hợi khó tính nhưng con giáp này vẫn kiên trì với thói quen tốt này.

Tình hình sức khỏe lúc này được bảo đảm, bản mệnh ý thức hơn trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 5/8/2022 hôm nay, tuổi Ngọ đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Nếu bản mệnh muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội để kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Hôm nay, bạn có thể làm quen được với nhiều người có cùng chí hướng, đôi bên cùng bắt tay thì dễ thu về lợi nhuận lớn lao.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ trở nên hiền hòa hơn, biết chăm sóc một nửa của mình hơn, không còn tính hờn dỗi, cáu kỉnh như trước nữa. Người độc thân lúc này cũng rất cởi mở trong việc làm quen người mới.

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội để kí kết hợp đồng với khách hàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo