Đúng 12h02p trưa nay 5/8: TOP 3 con giáp có quà bất ngờ, tài lộc rơi xuống đầu, của cải chật ních nhà, rủng rỉnh tiền tiêu, mua nhà xịn, sắm xe sang, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp vào ngày hôm nay Thứ Sáu 05/08/2022 cho biết rằng, vận trình sự nghiệp của Tuổi Tý khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tý may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Với người làm công việc tay trái, bạn cũng sẽ nhận được khoản thù lao kha khá. Đây là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng bạn đã bỏ ra. Con giáp này có thể tự thưởng cho mình để khích lệ tinh thần.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tý may mắn khi đang có một người để yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Sáu 05/08/2022, Tuổi Dầngặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Dần trong ngày Thứ Sáu này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

May mắn hơn có Thủy sinh Mộc, khi tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi, bạn có thể tâm sự với nửa kia của mình, chắc chắn người ấy sẽ sẵn sàng lắng nghe, thậm chí chỉ cho bạn hướng giải quyết vấn đề đúng đắn nữa đấy.

Tài lộc của Tuổi Dần trong ngày Thứ Sáu này cũng tiến triển nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 5/8/2022 hôm nay, là ngày để tuổi Thìn chia sẻ những tâm tư và suy nghĩ của mình với mọi người. Hãy tìm hiểu xem họ có đồng ý với những góc nhìn của bản mệnh hay không. Có thể họ sẽ cho bản mệnh một vài gợi ý thú vị.

Hôm nay sẽ có một nhân vật đầy thành công nào đó truyền cảm hứng cho bản mệnh, giúp cho tuổi Thìn thấy những giấc mơ của mình có thể thành hiện thực như thế nào, bằng cách nào. Họ chính là nguồn cảm hứng để bản mệnh bước những bước dài hơi trong tương lai.

Vận trình tình duyên của Tuổi Thìn trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Dần nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Vận trình tình duyên của Tuổi Thìn trong ngày mới này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo