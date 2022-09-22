Đúng giờ Tý hôm nay 22/9: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này hỷ sự chờ trước ngõ, thần tài gõ cửa nhà, vàng bạc đầy tay, vận trình đỏ thắm, công danh xán lạn, tình duyên một bước lên mây

Hôm nay Chính Quan trợ mệnh, tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt.

Thổ sinh Kim cũng giúp đường tình duyên của những chú Trâu thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Không kể là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều nhận được một khoản dư dôi trong ngày hôm nay.

Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ khởi sắc rạng rỡ, đi đâu cũng có người giúp đỡ, che chở. Đặc biệt là nam mệnh sẽ có lợi hơn, nếu biết tận dụng thì vị thế của con giáp này sẽ thay đổi hoàn toàn, thăng tiến khiến ai cũng phải mơ ước, ngưỡng mộ bởi quý nhân là người lãnh đạo, có chức có quyền.

Vận trình tài lộc bình ổn. Việc gặp ít nhiều rắc rối trong công việc cũng không thể ảnh hưởng tới doanh thu ổn định của người tuổi này.

Về phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ khá tốt, tinh thần ý chí rất vững vàng, dù khá bận rộn nhưng cũng không bị kiệt sức. Bản mệnh đã rèn luyện cho mình một nền tảng thể lực bền bỉ, dẻo dai nhưng đừng quá tham công tiếc việc, nên nghỉ ngơi thường xuyên, bồi dưỡng thêm để giữ gìn sức khỏe nhé.

Về phương diện sức khỏe của tuổi Tỵ khá tốt, tinh thần ý chí rất vững vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần nhờ gặp tam hội cục nên sẽ có một ngày tràn đầy sức sống, không khí vô cùng mới mẻ. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều lạ lẫm, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Tình hình tài chính trong ngày không tệ, tuổi Dần có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Mặc dù không được dư dả cho lắm nhưng cũng đủ để bản mệnh trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi ước mơ, đam mê cũng sở thích của mình.

Vận trình tình cảm của những chú Hổ cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Còn các cặp vợ chồng cũng biết cách vun vén để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tình hình tài chính trong ngày không tệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo