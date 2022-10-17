Đúng giờ Tý hôm nay 17/10/2022: PHẬT BÀ ưu ái, 3 con giáp này đại cát đại lợi, lộc kinh doanh vượng phát, bản mệnh đánh đâu thắng đó, thu nhập tăng gấp đôi, vận trình chẳng việc gì lo lắng

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 02:35

Đúng giờ Tý hôm nay 17/10, 3 con giáp này đại cát đại lợi, lộc kinh doanh vượng phát, bản mệnh đánh đâu thắng đó, tiền tài tăng cấp số nhân.

Tuổi Thìn

Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Thìn có một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, nhờ vậy mà hiệu suất được cải thiện rất rõ. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải mở rộng suy nghĩ của mình, tránh những quan điểm phiến diện, cố hữu khiến bạn khó linh hoạt trong công việc.

Tài lộc: Với tư duy hơn người lại có sự cảnh giác cao nên về sự thay đổi của thị trường tài chính tuổi Thìn tương đối nhạy cảm. Người tuổi Thìn hôm nay có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch.

Bạn có thể thử tập yoga, nó có thể giúp bạn duy trì sự dẻo dai, linh hoạt cho cơ thể. Nhất là khi tuổi tác mỗi lúc một nhiều hơn bạn sẽ nhận ra sự khác biệt trong hoạt động của cơ thể. Từ đó, sức khỏe cũng đảm bảo, tinh thần thoải mái đẩy lùi mọi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/10/2022: PHẬT BÀ ưu ái, 3 con giáp này đại cát đại lợi, lộc kinh doanh vượng phát, bản mệnh đánh đâu thắng đó, thu nhập tăng gấp đôi, vận trình chẳng việc gì lo lắng - Ảnh 1
Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Thìn có một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Quý nhân soi chiếu mở ra nhiều cơ hội cũng như điều kiện thuận lợi cho người theo đuổi đường công danh. Con giáp này mau chóng thu về tay thành tựu rực rỡ, xem như là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Vận trình tài lộc bình ổn. Mặc dù thu nhập không đến nỗi dư dôi nhưng vẫn đủ để bản mệnh thoải mái với các nhu cầu cá nhân.

Hỏa sinh Thổ, tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhà nhanh chóng được hóa giải. Về cơ bản, dù làm bất cứ việc gì con giáp này cũng hướng tới mọi người xung quanh, biết hy sinh và bao dung nên luôn giữ được hạnh phúc gia đình.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/10/2022: PHẬT BÀ ưu ái, 3 con giáp này đại cát đại lợi, lộc kinh doanh vượng phát, bản mệnh đánh đâu thắng đó, thu nhập tăng gấp đôi, vận trình chẳng việc gì lo lắng - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, tình cảm gia đình bản mệnh hài hòa, gia đạo an yên -Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Vận may lớn giúp người tuổi Tỵ có thể vượt qua mọi khó khăn, thách thức vì bên cạnh luôn có quý nhân nâng đỡ. Tính cách hoà đồng, hay giúp đỡ người đem lại cho con giáp này khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Chính Tài che chở, người tuổi Tị hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định, nhất là những người có công việc cố định. Biết chi tiêu hợp lý, vun vén làm ăn, tiết kiệm hợp lý, bản mệnh có cho mình những khoản tiền kha khá cho từng mục đích, không quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Quan hệ giữa người tuổi Tỵ và nửa kia của mình rất tốt đẹp trong ngày Hỏa sinh Thổ. Bạn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với người ấy. Bạn tin rằng chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Đúng giờ Tý hôm nay 17/10/2022: PHẬT BÀ ưu ái, 3 con giáp này đại cát đại lợi, lộc kinh doanh vượng phát, bản mệnh đánh đâu thắng đó, thu nhập tăng gấp đôi, vận trình chẳng việc gì lo lắng - Ảnh 3
Chính Tài che chở, người tuổi Tị hoàn toàn có thể yên tâm khi hiện tại bạn đang có thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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