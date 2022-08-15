Đúng giờ Tý hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình thăng hoa, tiền tài thắm vượng, đường tình duyên rạng rỡ khoe sắc

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 02:34

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này công danh vụt sáng, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài thắm vượng, đường tình duyên nở rộ.

Tuổi Hợi

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi trong ngày Thứ Hai này gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc khi được cục diện Bán Hợp trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn có thể mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Tam Hợp chỉ dẫn cho con giáp tuổi Hợi cách thức để họ gắn kết tình cảm với một nửa của mình thông qua những hành động thiết thực. Ngoài ra, hai người cũng dành nhiều thời gian cho nhau kể chuyện lúc còn nhỏ hay kỷ niệm hồi mới yêu để làm nóng tình cảm hiện tại.

Chính Ấn khuyên con giáp tuổi Hợi hãy để lý tưởng dẫn lối cho bạn ngày hôm nay. Mọi việc sẽ thực sự ổn nếu bạn tin tưởng, nỗ lực. Trong mọi tình huống, hãy luôn là chính bạn.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình thăng hoa, tiền tài thắm vượng, đường tình duyên rạng rỡ khoe sắc - Ảnh 1
Chính Ấn khuyên con giáp tuổi Hợi hãy để lý tưởng dẫn lối cho bạn ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 15/8/2022 ngày mai, cát tinh trợ mệnh, tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Dù có gặp bất cứ trở ngại gì, con giáp này cũng sẽ nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý. Bản mệnh quả đúng là có năng lực, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bạn nhận được những khoản thu nhập tương xứng. Bạn còn lên kế hoạch quản lý tài chính rất chi tiết và sát sao, tránh để thất thoát tiền bạc vào những việc không cần thiết. Trong thời buổi khó khăn này, việc chi tiêu tiết kiệm sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.  

Đào hoa trợ mệnh, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rạng rỡ khoe sắc trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Cả hai biết cách lắng nghe và chia sẻ, từng bước thêm thấu hiểu về nhau hơn, tình cảm vì thế mà càng thêm thắm thiết.

Đúng giờ Tý hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình thăng hoa, tiền tài thắm vượng, đường tình duyên rạng rỡ khoe sắc - Ảnh 2
Bạn nhận được những khoản thu nhập tương xứng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần trong ngày Thứ Hai này gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc khi được cục diện Bán Hợp trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn có thể mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đầy tiềm năng.

Hỏa Thổ tương sinh, sức khỏe của bản mệnh đang có những biến chuyển hết sức khả quan. Đây là kết quả của việc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống nghỉ ngơi và tập luyện một cách khoa học và điều độ.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Vì vậy đừng bỏ qua hay từ chối những buổi gặp gỡ, hẹn hò, những mối làm quen được mọi người giới thiệu nhé. Biết đâu một trong số họ chính là người ấy mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay. 

Đúng giờ Tý hôm nay 15/8: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT soi đường 3 con giáp công danh vụt sáng, vận trình thăng hoa, tiền tài thắm vượng, đường tình duyên rạng rỡ khoe sắc - Ảnh 3
Hỏa Thổ tương sinh, sức khỏe của bản mệnh đang có những biến chuyển hết sức khả quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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