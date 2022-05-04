Đúng giờ Tý 2 ngày tới: Duy nhất 3 con giáp này gặp thời đổi vận, đánh đâu thắng đó, tài khí lên hương, phát tài phát lộc, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 16:40

2 ngày tới vào đúng giờ Tý, 3 con giáp này nhớ mở cửa đón lộc vào nhà, vẫn còn hang loạt tin vui bớt ngờ sau bao ngày tháng khổ cực.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một tuần mới khá tốt đẹp về đường tình duyên. Mọi chuyện khá suôn sẻ và an lành, bạn không có quá nhiều mối bận tâm về chuyện tình cảm khi mà hai người đã đạt được sự đồng điệu về tâm hồn cũng như quan tâm thấu hiểu cho những nỗi khó khăn của đối phương. Khởi đầu tuần mới với điềm báo tài lộc dồi dào do Thực Thần mang tới.

Thiên Ấn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do thì sẽ nhận được sự quan tâm và những lời khen ngợi không phải ai cũng có được bạn.

Ngày Thổ Kim tương sinh, với sức hút riêng, con giáp này nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ những đối tượng khác giới. Bạn có thể sẽ sớm tìm được một nửa dành cho mình trong khoảng thời gian này đó.

Song trong thời điểm có Tiểu Hao hung tinh đi theo ngăn trở, có những điều đã định sẵn là thất bại, bạn chớ nên buồn phiền vì tổn hao tiền của. Số tiền mất đi cũng không quá lớn, hãy coi đó là bài học cho mình và cố gắng hơn ở những lần sau, của đi thay người bao giờ cũng vẫn là may mắn so với việc tiền mất tật mang, song cũng nên kiềm chế thói hư vinh của bản thân.

Đúng giờ Tý 2 ngày tới: Duy nhất 3 con giáp này gặp thời đổi vận, đánh đâu thắng đó, tài khí lên hương, phát tài phát lộc, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 1
Thiên Ấn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị hung cát đan xen, có phần cát lành hơn nhưng cũng khó nói. Mặc dù có Ấn Quan trấn giữ nhưng sức mạnh của Ngũ Quỷ hung tinh quá lớn nên khiến cho vận trình tài lộc của con giáp có phần sa sút. Kẻ tiểu nhân hoành hành, mang lại bao rắc rối cho bản mệnh, công việc khó bề tiến triển. Chuyện tiền bạc cũng có vài phần trắc trở, song may mắn có Tỷ Kiên nâng đỡ nên vận trình dần tươi sáng hơn. Nhắc nhở bản mệnh trong tuần nên tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính chứ đừng ỷ y vào người khác, trông chờ vận may đến với mình, sẽ chẳng bao giờ có miếng bánh nào miễn phí từ trên trời rơi xuống.

Đường tình duyên khởi sắc, bản mệnh đã nhìn được những khiếm khuyết của mình trong cách đối xử với người ấy nên cũng có những thay đổi đáng kể. Mối quan hệ được cứu vãn khi tưởng chừng rạn nứt đã đến rất gần. Hạnh phúc tưởng mất mà tìm lại được quả thực vô cùng đáng quý, hãy trân trọng.

Thiên Quan xuất hiện nhắc nhở bạn cần cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ cơ hội bạn để lộ sơ hở. Trong bất cứ hành động hay quyết định nào, bản mệnh cũng chớ được lơ là chủ quan. 

Tình cảm lứa đôi vì thiếu sự quan tâm mà ngày càng trở nên xa cách hơn. Có lẽ cả hai nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, cùng nhau hâm nóng lại tình cảm thêm nồng ấm hơn.

Đúng giờ Tý 2 ngày tới: Duy nhất 3 con giáp này gặp thời đổi vận, đánh đâu thắng đó, tài khí lên hương, phát tài phát lộc, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 2
Thiên Ấn giúp sức, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn cả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đón tuần mới với nhiều nỗi buồn vui. Công việc đang rất tốt đẹp khi được Quan tinh hộ mệnh, tạo thêm những bước đường thăng tiến mới cho bản mệnh trong tương lai. Có tài năng nhưng không có không gian phát triển thì cũng như hổ lạc đồng bằng, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để tạo cho mình tương lai tốt đẹp hơn. Với đường tài lộc, có lẽ bản mệnh cần chú tâm hơn một chút.

Thực Thần báo hiệu tài lộc về khá dồi dào, nguồn thu rủng rỉnh giúp cho người tuổi Ngọ không cần quá lo lắng, chỉ cần làm đúng kế hoạch, chăm chỉ cần cù là tiền hết rồi lại có, hiếm thấy túng thiếu bao giờ. Song thói đời khi quá no đủ dễ nảy sinh nhiều chuyện khó lường. Nhất là với chuyện tiền bạc, chỉ cần chúng ta mất cảnh giác, hành động thiếu lý trí, liều lĩnh để đạt được mức lợi nhuận cao sẽ vô cùng mạo hiểm, có thể đánh mất tất cả những gì mình có chỉ trong một phút giây.

Tinh thần trách nhiệm của bạn cũng là một điểm mạnh mà cấp trên dễ dàng nhìn ra ở bạn. Đây chính là một trong những yếu tố giúp con đường thăng tiến ngày càng rộng mở hơn đó. Hãy chờ đợi tin vui đến với mình trong thời gian tới đi nhé. 

Đúng giờ Tý 2 ngày tới: Duy nhất 3 con giáp này gặp thời đổi vận, đánh đâu thắng đó, tài khí lên hương, phát tài phát lộc, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ đón tuần mới với nhiều nỗi buồn vui - Ảnh minh họa: Internet

 Con giáp này đừng chủ quan mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể trong ngày ngày Hỏa Kim xung khắc. Sức khỏe của bạn có thể bị ảnh hưởng khá nhiều khi trong những ngày thời tiết nóng nực hơn như thế này.  

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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