Đúng giờ Thìn 3 ngày tới (3/7) top 3 con giáp có Tam hợp quý nhân che chở, gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, giàu sang hơn triệu người

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 16:30

Chính Quan cho thấy 3 con giáp này có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp tài lộc của tuổi Thìn khá tốt. Bản mệnh chỉ cần lên kế hoạch cho việc mua sắm. Thêm vào đó vận may ghé thăm nên các khoản thu nhập tăng lên trong thời gian tới là rất khả quan. Dù là những việc nhỏ thôi nhưng nhờ chăm chỉ làm việc, sử dụng khả năng sẵn có của mình mà con giáp này đã làm được thêm nhiều việc.

Thêm nữa 3 ngày tới tuổi Thìn gặp cục diện tam hợp nên có được nhiều tin vui trong vận trình duyên. Có lẽ con giáp này đang dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn để bù đắp lại những khoảng thời gian thiếu hụt sự quan tâm.

Tam hợp quý nhân che chở, giúp cho tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn hơn trong chuyện yêu đương. Sau những biến cố trong quá khứ, bản mệnh và đối phương nhìn rõ hơn tình cảm của mình. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đã chọn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có vận trình lên hương, tiền tài dư dả vào thời điểm 3 ngày tới. Công việc của con giáp diễn ra suôn sẻ, không gặp biến cố nào, bạn cũng được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. Với năng lực của mình thì bạn hoàn toàn có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Đúng giờ Thìn 3 ngày tới (3/7) top 3 con giáp có Tam hợp quý nhân che chở, gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, giàu sang hơn triệu người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của con giáp vượng sắc hơn hẳn, kéo vận trình cả ngày tốt lên trông thấy. Nhờ có người chỉ dẫn mà bản mệnh đã tìm được cơ hội kiếm tiền, có khả năng phát tài và tiền bạc không ngừng đổ về túi.

Tuổi Tỵ

3 ngày tới người tuổi Tỵ và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn dành cho nửa kia sự tôn trọng và luôn trao đổi mọi chuyện với người ấy, bất kể việc lớn hay việc nhỏ, nhờ vậy mà quan hệ vợ chồng ngày một khăng khít.

Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bạn nên nhiệt tình hơn trong các cuộc trò chuyện với mọi người, bởi rất có thể nhờ đó, bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Chỉ khi mở lòng, bạn mới có thể đón nhận hạnh phúc.

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy bạn có cơ hội được cất nhắc lên một vị trí phù hợp hơn với năng lực của mình. Đừng ngại khó khăn và vất vả, năng lực của bạn vẫn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn thế nữa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Sau rằm tháng 4 âm, quý nhân vận cực thịnh, top 3 con giáp kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền tới tận cuối năm

Sau rằm tháng 4 âm, quý nhân vận cực thịnh, top 3 con giáp kiếm được rất nhiều tiền, thời gian sau không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền tới tận cuối năm

Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 26 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026