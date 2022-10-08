Đúng giờ Sửu ngày mai 9/10/2022: NGỌC HOÀNG soi chiếu cho 3 con giáp này công danh rực rỡ, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, cuối năm có điềm báo thăng quan tiến chức, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này được ngọc hoàng soi chiếu, công danh rực rỡ, tiền tài thênh thang, cuối năm thăng quan tiến chức.
- Đồng hồ điểm 12h trưa 9/10/2022: THẦN TÀI gõ cửa, PHẬT BÀ soi chiếu, 3 con giáp này tài vận sung túc, cát khí vây quanh, ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài đầy tay, của cải trải đầy nhà, bản mệnh giàu sang phú quý
- Qua đêm nay 8/10: TOP 3 con giáp xua đuổi vận đen, may mắn tìm đến, hỷ sự rơi trước ngõ, tiền tài bày trước mắt, bản mệnh một bước lên hương, thay thời đổi vận
Tuổi Tỵ
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào CN 09/10/2022 này, Tuổi Tỵ đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.
Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Tỵ được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.
May mắn là trong ngày Mộc sinh Hỏa, vận trình tình duyên của tuổi Tỵ có khởi sắc hơn đôi chút. Giữa hai người dần tìm được tiếng nói chung, những chia sẻ đã giúp cho đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.
Tuổi Ngọ
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay CN ngày 9/10/2022 ngày mai, cục diện Dần Ngọ bán hợp sẽ mang lại cho tuổi Ngọ không ít tin vui, không chỉ trong công việc mà trong cả chuyện tình duyên, con giáp này cũng có nhiều may mắn.
Trên con đường sự nghiệp, tuổi Ngọ đang có những bước đi đúng đắn. Những kết quả thành tích con giáp này có được đã nói lên tất cả. Hãy cứ tiếp tục tự tin và vững bước đi theo những điều trái tim cũng như lý trí của mình mách bảo.
Kim - Thổ tương sinh mang cho bạn cơ hội nhìn nhận mọi việc dưới góc độ tích cực hơn, và từ đó tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây là ngày để bạn làm mới chính những cảm xúc của mình và tận hưởng những phút giây thoải mái, thư giãn hơn.
Tuổi Tuất
Chính Quan đang dẫn đường chỉ lối cho con giáp tuổi Tuất có những quyết định đúng đắn. Hãy lắng nghe những gì bản năng mách bảo để biết cần phải làm gì. Ngày mai cho bạn bước vào cuộc trò chuyện thân tình, cởi mở, nhờ đó bạn và một người nào đó sẽ trở nên hiểu nhau hơn bao giờ hết.
CN 09/10/2022, Tuổi Tuất được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.
Vận trình tình cảm của Tuổi Tuất ngày mai có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo