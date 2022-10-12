Đúng giờ Sửu ngày mai 13/10: 3 con giáp này may mắn gõ cửa, vận trình phất lên 'như diều gặp gió', cát khí đủ đầy, tài vận dư dôi, cuối năm ngập tràn tin vui, gia đạo thập phần ấm êm, hạnh phúc

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày mai Thứ Năm 13/10/2022, đường tài lộc của Tuổi Ngọ tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy Tuổi Ngọ cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Ngọ, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Chính Quan nhập cục, tuổi Ngọ dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bản mệnh chăm chỉ cần cù, làm tốt việc của mình thì tất sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Con giáp này ngày càng được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Hãy chuẩn bị tinh thần để có những bước tiến mới nhé.

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp. Sự chăm chỉ, cần cù đã khiến bạn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người xung quanh. Đây là bước đệm giúp bạn được thăng tiến sớm trong tương lai.

Chuyện tiền bạc ngày mai ngày 13/10/2022 với Tuổi Tuất vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Hỏa sinh Thổ còn mang tin vui về đường tình duyên của người tuổi Tuất. Gia đình con giáp này luôn có bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù việc lớn hay nhỏ, chẳng giấu giếm bất cứ điều gì.

Chính Ấn mang tới cho bản mệnh nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn. Bạn dễ gặt hái được thành công trong công việc. Hãy vận dụng sự minh mẫn, giỏi ứng biến của bạn vào đúng nơi đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người.

Ngày mai cũng là một ngày phù hợp để những người tuổi này làm trong lĩnh vực kinh doanh thực hiện các hoạt động ký kết, xã giao. Bản mệnh có thể gặp được một đối tác đáng tin cậy và mở ra con đường phát triển mới trong sự nghiệp.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Dậu có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Ngày có Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu có thể yên tâm làm những việc mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo