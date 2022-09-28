Đúng giờ Sửu hôm nay 28/9: 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng như tiên, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, 'nằm im' tiền tài cũng tự đến, phúc khí đủ đầy, tình duyên vượng sắc

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu nhận ra sự quý giá của giây phút quân quần bên nhau như thế này. Nhờ thế mà bạn có động lực để từ nay về sau sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhiều hơn nữa.

Bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy tâm sự với người thân để nhanh chóng được tháo gỡ.

Nhờ Chính Quan mà tinh thần trách nhiệm của tuổi Dậu rất cao khiến bạn sẵn sàng xắn tay áo làm một việc gì đó mà trước giờ bạn trì hoãn. Điều này cho thấy bạn đã thực sự trưởng thành và vượt qua được tính lười nhác, thụ động của mình.

Nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Dậu nhận ra sự quý giá của giây phút quân quần bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn do bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục, mình không hề thua kém bất cứ ai.

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy nhé.

Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Cơ thể của bạn đang xuất hiện những biểu hiện của việc nóng trong, mẩn ngứa khó chịu. Vì vậy hãy uống thật nhiều nước Atiso để giúp cơ thể đào thải độc tố và thanh lọc tốt hơn.

Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tam Hội hỗ trợ tuổi Tuất bước vào một ngày đầy phấn khích. Bạn có cơ hội gặp được nhân vật nào đó có sức hút mạnh mẽ. Tuy nhiên, đừng để những ấn tượng ban đầu khiến cho bạn chủ quan nhé! Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về đối phương!

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng xuất hiện trước mắt nên con giáp này cần phải nhanh trí nắm bắt nhanh chóng để gia tăng nguồn thu nhập của mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho mục tiêu liên quan tới sức khỏe của bạn được hoàn thành, có người là tăng cân nhưng có người là giảm cân. Nhìn chung cơ thể lúc này đẹp, săn chắc và khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Tam Hội hỗ trợ tuổi Tuất bước vào một ngày đầy phấn khích - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo