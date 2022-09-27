Đúng giờ Sửu hôm nay 27/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này có của ăn của để, tài lộc bùng nổ, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, mùa nhà xịn, sắm xe sang khiến ai nấy cũng đỏ mắt ghen tị

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 14:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 27/9, 3 con giáp này của ăn của để đầy nhà, tài lộc bùng nổ, mau chóng giàu sang, mau nhà xịn, sắm xe sang.

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình sự nghiệp hanh thông, có tính tự giác hơn, công việc do lãnh đạo ra lệnh có thể thực hiện ngay và hoàn thành tốt nên sẽ được nhiều cơ hội hơn.

Đường tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc, có thể trúng thưởng, hoặc trúng xổ số, lô đề. Song số tiền này không đủ để thay đổi cuộc sống của con giáp này nên hãy cố giữ cuộc sống cân bằng, làm tốt công việc chính của mình là được. Chớ nên quá sa đà, mù quáng vào trò may rủi nhé.

Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia và hâm nóng tình cảm của cả hai. Hãy nghĩ xem lần cuối hai bạn có một buổi hẹn hò đúng nghĩa là khi nào? Đừng để thời gian trôi qua khiến tình cảm cũng nhạt phai.

Đúng giờ Sửu hôm nay 27/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này có của ăn của để, tài lộc bùng nổ, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, mùa nhà xịn, sắm xe sang khiến ai nấy cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh tạo cơ hội để mệnh chủ dành thêm thời gian quan tâm đến nửa kia  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi vượng phát nhờ Chính Tài xuất hiện. Nhờ thế mà con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định, vững vàng. Tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh nên có thể cảm thấy an tâm. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách tích lũy để những lúc sự cố bất ngờ xảy ra vẫn giữ được tâm thế chủ động.

Sự yêu thương, giàu lòng trắc ẩn này phải xuất phát từ tấm lòng chứ không phải là công cụ để lừa gạt người khác nhằm có được thứ mình muốn. Người quá khôn ngoan, xảo quyệt sẽ khó có được những thứ mà họ muốn, vì thế nên người tuổi Mùi đừng từ bỏ những thói quen tốt đang đưa mình tới thành công.

Đúng giờ Sửu hôm nay 27/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này có của ăn của để, tài lộc bùng nổ, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, mùa nhà xịn, sắm xe sang khiến ai nấy cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của tuổi Mùi vượng phát nhờ Chính Tài xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Sửu Tý Nhị Hợp là điềm báo cho thấy người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong ngày. Bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được người yêu thương phù hợp với mình.

Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, những sóng gió mà cả hai cùng vượt qua giúp cho tình yêu thăng hoa và ngày càng bền chặt hơn theo thời gian. Tình cảm gia đình nhờ vậy luôn yên ấm, hạnh phúc.

Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ khi mà được cát thần này trợ giúp cho vận trình. Đặc biệt, thông qua các mối quan hệ xã giao, bạn còn có thể kiếm được một khoản tiền khá lớn. Bất ngờ này khiến bản mệnh vui vẻ suốt thời gian tới và bạn có thể hoàn thành dự định trước hạn đề ra.

Đúng giờ Sửu hôm nay 27/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này có của ăn của để, tài lộc bùng nổ, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, mùa nhà xịn, sắm xe sang khiến ai nấy cũng đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9: 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài từ trên trời rơi xuống, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh vận trình thăng hoa, thay thời đổi vận, ai nấy đều phải ngước nhìn

Đúng giờ Tý hôm nay 27/9, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài thăng hoa, của cải dư dôi, vận trình một bước lên mây, ai nấy đều ngước nhìn.

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