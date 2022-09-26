Đúng giờ Sửu hôm nay 26/9: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, của cải dư dôi, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xe, tình - tiền đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 15:25

Đúng giờ Sửu hôm nay, 3 con giáp này cát khí vây quanh, của cải dư dôi, bản mệnh giàu có nhất một vùng, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang.

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn, mặc kệ người ngoài nói ngả nói nghiêng. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc mà chẳng hề chần chừ, do dự.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng nhanh chóng nếu con giáp này biết nắm bắt và tận dụng cơ hội kiếm tiền trước mắt. 

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 26/9: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, của cải dư dôi, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xe, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 1
Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối suôn sẻ và tốt đẹp. Người tuổi này luôn khôn khéo để gây ấn tượng với mọi người xung quanh, nhờ đó mà các mối quan hệ xã hội của bản mệnh được duy trì một cách tốt đẹp. Đồng thời, đây còn là nền tảng để tuổi này chạm tới đỉnh cao của sự nghiệp. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này có thể thoải mái mua những món mình yêu thích mà không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc như trước đây. 

Dậu có một mái nhà rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của đối phương mỗi khi nóng nảy. Nếu còn độc thân, con giáp này có cơ hội gặp được người khiến mình rung động.

Đúng giờ Sửu hôm nay 26/9: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, của cải dư dôi, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xe, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 2
Dậu có một mái nhà rất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay diễn ra một cách trôi chảy và êm đẹp. Người tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật cho mình nhờ khả năng sắp xếp công việc thông minh và khoa học. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy tận dụng thời gian rảnh để bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng chuyên môn cho mình. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Dự đoán con giáp này sẽ nhận một vài tin vui liên quan đến phương diện tài chính, điển hình như tiền hoa hồng, trúng thưởng, lộc ăn uống,... 

Vận trình tình cảm ổn định. Nhờ có đào hoa vượng mà người độc thân nhanh chóng tìm thấy nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa yêu thương cho mình. Những cặp đôi yêu nhau có một chuyện tình đẹp vì cả hai luôn có ý thức trong việc vun vén tình cảm cùng nhau.

Đúng giờ Sửu hôm nay 26/9: TOP 3 con giáp cát khí vây quanh, của cải dư dôi, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xe, tình - tiền đỏ thắm - Ảnh 3
Nhờ có đào hoa vượng mà người độc thân nhanh chóng tìm thấy nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 26/9: TOP 3 con giáp 'uống trọn' cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, muốn nghèo cũng khó

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 26/9: TOP 3 con giáp 'uống trọn' cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, bản mệnh sống trong nhung lụa vinh hoa, muốn nghèo cũng khó

Đúng 12h trưa nay, 26/9, 3 con giáp uống trọn cơn mưa tài lộc, của cải dư dôi, vàng bạc bày ra trước mắt, vận trình đỏ thắm, tình - tiền thăng hoa.

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