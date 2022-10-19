Đúng giờ Sửu hôm nay 19/10: Thần tiên tri đoán mệnh, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, tiền tài bày ra trước mắt, tiền đồ lên hương, sung sướng như tiên, đại gia là đây chứ đâu

Công việc, sự nghiệp thuận lợi nhờ Tam Hội nâng đỡ. Ai làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày thứ bảy thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Những người đang tìm việc sẽ được người quen giúp đỡ, thời gian tới bạn sẽ nhận được thêm công việc mới.

Tình duyên: Vận trình tình cảm hôm nay tốt đẹp, mối quan hệ cần hai người cùng nhau quản lý, không phải chuyện của một người nên đừng phó mặc cho người kia nhé.

Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy Thiên Tài chiếu mệnh dự báo tài lộc có phần tăng tiến. Nhìn chung mọi việc đang tốt dần lên, bạn cũng nhận được những lời đề nghị làm ăn kiếm tiền. Một số người thì có quà hoặc được người thân cho tiền trong ngày này, tâm trạng nhờ đó mà tốt lên hẳn.

Vận trình tình cảm hôm nay tốt đẹp, mối quan hệ cần hai người cùng nhau quản lý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự tán thưởng của mọi người xung quanh. Bạn có thể tiếp tục đặt ra những đích đến cao xa hơn nữa cho bản thân và dần dần chinh phục.

Tài lộc: Tổng thể tài lộc hôm nay ở mức vừa phải, muốn kiếm được nhiều tiền thì phải bình tĩnh, nghiêm túc làm việc, đừng mãi ôm ảo tưởng rằng miếng bánh có thể từ trên trời rơi xuống.

Đường tình cảm của Dậu phát triển nhờ Hỏa sinh Mộc. Bạn giữ được các mối quan hệ của mình luôn trong tầm kiểm soát để tránh gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Người có gia đình thì sống có trách nhiệm, bạn không để người thân phải thua kém người ngoài bao giờ.

Đường tình cảm của Dậu phát triển nhờ Hỏa sinh Mộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích, hãy chủ động tiếp cận, chớ lãng phí cơ hội của mình đấy nhé. Các cặp vợ chồng tìm được niềm vui, hạnh phúc như thuở mới yêu khi hai người cùng ngồi lại hàn huyên lại những kỷ niệm cũ từ lúc mới quen nhau.

Tài lộc: Tài vận hôm nay không tệ, nhất định phải đột phá phương thức kiếm tiền ban đầu, không nên tuân theo quy luật thì mới có cơ hội mở rộng kinh doanh.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh ổn định, việc ăn uống điều độ, ăn đủ, không quá nhiều đã có tác dụng khi bạn cảm nhận rõ sự khỏe khoắn của cơ thể. Hơn nữa, bạn cũng có động lực hơn trong việc tập luyện nên lúc này chăm chỉ hơn trước rất nhiều.

Hôm nay nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo