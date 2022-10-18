Đúng giờ Sửu hôm nay 18/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp thăng tiến, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thu nhập 'khủng', tiền tài chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 11:34

Đúng giờ Sửu hôm nay, thực thần nâng đỡ cho 3 con giáp này công danh xán lạn, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, thu nhập tăng cấp số nhân.

Tuổi Thìn

Chính Ấn dự báo, đây là một ngày thú vị để người tuổi Thìn học hỏi, tìm tòi những kiến thức mới, giúp bổ sung vốn sống và kinh nghiệm cho bạn. Hãy nhân cơ hội này để có thể tích lũy thêm vốn hiểu biết, phục vụ cho công việc của bạn trong thời gian tới nhé.

Đường tình duyên của tuổi Thìn sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Con giáp này có thể trải qua nhiều sóng gió, chông gai trước đó trong tình trường nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Đôi khi chúng ta cần học cách chấp nhận. Bạn chấp nhận những điều không vừa ý mình để có thể ở bên người mình yêu. Tình yêu mang đến hạnh phúc đủ để bản mệnh thấy những điều mình làm là xứng đáng. Hãy tận hưởng những giây phút vui vẻ và ngọt ngào bên cạnh nhau nhé.

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp thăng tiến, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thu nhập 'khủng', tiền tài chất đầy nhà - Ảnh 1
Chính Ấn dự báo, đây là một ngày thú vị để người tuổi Thìn học hỏi, tìm tòi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường công danh sự nghiệp tốt, bản mệnh đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, quyết đoán để nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được những mục tiêu đã định. Người tuổi Dần không do dự, xem xét quá nhiều vì sợ lỡ mất thời cơ hiếm có.

Mộc - Hỏa tương sinh có thể mở ra cánh cửa để bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Nếu bạn muốn tìm kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài, đây là thời điểm bạn nên bắt đầu hỏi thăm những mối quan hệ xã hội quanh mình.

Ngũ hành tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện chuyện tình cảm lứa đôi. Thay vì cố gắng tranh cãi đúng sai, hơn thua, hôm nay bạn học cách lắng nghe và gợi ý cho người ấy chia sẻ về bản thân nhiều hơn, khi biết thêm về khó khăn họ từng trải qua bạn sẽ thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp thăng tiến, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thu nhập 'khủng', tiền tài chất đầy nhà - Ảnh 2
Đường công danh sự nghiệp tốt, bản mệnh đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, quyết đoán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp ngày mới, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến khi được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Có thể ban đầu con giáp này còn bỡ ngỡ và chưa quen với công việc nhưng nhờ đồng nghiệp tốt bụng giúp đỡ nhiệt tình nên thích nghi khá nhanh.

Chính Tài mang đến vận may tiền bạc về nhà, con giáp này có một khoản kha khá cho mình nhờ khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm hàng ngày. Thu nhập ổn định và đang có dậu hiệu tăng tiến cũng là một điểm sáng để vận trình tài lộc của người tuổi Sửu đi lên theo chiều hướng tích cực.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình. Bạn chăm chút hơn cho các mối quan hệ thân thiết mà vẫn có thời gian riêng để tận hưởng những sở thích của bản thân. Bạn có biết mình là con giáp kiêu ngạo thường là người châm ngòi mâu thuẫn trong tập thể?

Đúng giờ Sửu hôm nay 18/10/2022: THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này công danh thành toại, sự nghiệp thăng tiến, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, thu nhập 'khủng', tiền tài chất đầy nhà - Ảnh 3
Chính Tài mang đến vận may tiền bạc về nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Cuối ngày mai, 18/10, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi đủ đường, công danh lao dốc, vợ chồng lục đục bất hòa, cặp đôi có điềm rạn nứt.

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