Đúng giờ Sửu hôm nay (1/12), THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một phương

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 02:35

Đúng giờ Sửu hôm nay 1/12, Thần tài gõ cửa, 3 con giáp này vàng bạc đầy nhà, bản mệnh tiêu xài thả ga, cuối năm mua già xịn sắm xe sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ.

Tuổi Thìn

Hôm nay Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có khả năng nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, chính vì vậy mà bạn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn.

Khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chính mình, bạn hãy chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, xây dựng mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp. Bây giờ bạn giúp đỡ người ta thì đến lúc khác sẽ được người ta giúp đỡ lại.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ngọt ngào và yên ấm. Đôi bên thường xuyên dành thời gian để ở bên, lắng nghe và tâm sự với nhau. Người ấy cũng chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng, phấn đấu.

Đúng giờ Sửu hôm nay (1/12), THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một phương - Ảnh 1
Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ngọt ngào và yên ấm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thực Thần mang tới cơ hội hốt vàng hốt bạc cho những người tuổi Thân làm nghề tự do. Hôm nay, bản mệnh có thể được hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến túi tiền dày lên một cách vô cùng nhanh chóng.

Con giáp này nên chú ý mở rộng các mối quan hệ của mình, có thể những người bạn giữ quan hệ bây giờ sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý hoặc khiến bạn làm việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn.

Hỏa sinh Thổ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Dù khi bắt đầu, đôi bên chưa có nhiều cảm xúc với nhau nhưng hay thử tiếp tục trò chuyện, đôi bên sẽ phát hiện ra điểm hay của đối phương đấy.

Đúng giờ Sửu hôm nay (1/12), THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một phương - Ảnh 2
Con giáp này nên chú ý mở rộng các mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy Chính Tài đem tới nguồn tiền rủng rỉnh cho người tuổi Tuất, cho dù bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Cụ thể, với người làm công ăn lương, bạn nhận được tiền thưởng nóng từ những thành tích trước đó.

Cát tinh sẽ mang lại năng lượng dồi dào cho tuổi Tuất lúc này. Hôm nay rất có thể ai đó đang khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của bản mệnh trong khi con giáp này cũng đang cố gắng làm một điều gì đó để có thể hỗ trợ họ.

Trên phương diện tình cảm trong ngày tam hợp, tuổi Tuất sẽ có được nhiều cảm xúc lãng mạn nếu sẵn lòng có thể thay đổi mình một chút để có thể đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của đối phương. Dường như đây sẽ là thời điểm của những cảm xúc đẹp, của hạnh phúc lãng mạn đôi lứa.

Đúng giờ Sửu hôm nay (1/12), THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang, giàu có nhất một phương - Ảnh 3
Cát tinh sẽ mang lại năng lượng dồi dào cho tuổi Tuất lúc này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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