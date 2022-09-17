Đúng giờ Sửu 17/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này được quý nhân ưu ái đến sự nghiệp thăng tiến, cấp trên trọng dụng, tài chính cải thiện, hợp đồng kí rốt ráo, vận trình nhiều suôn sẻ, bản mệnh êm ấm đủ đầy

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, những suy nghĩ của bản mệnh có xu hướng lý tưởng hóa, nên thường thấy chán nản ngay sau đó.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển khá tốt đẹp, bởi người tuổi Dậu luôn vui vẻ, nhiệt thành. Mỗi khi đối diện với khó khăn, trở ngại nào bản mệnh thường không quá lo lắng bởi sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ hoặc dẫn lối cho mình vượt qua một cách dễ dàng.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Dậu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuổi Thân hôm nay về mặt công việc có vận Trường Sinh nâng đỡ. Ưu điểm của bản mệnh hôm nay nằm ở sự sự dịu dàng và tôn trọng người khác. Mặt quan hệ xã giao tốt nên địa vị công việc dễ dàng được củng cố. Bạn không đắc tội với ai nên khi gặp vấn đề dễ dàng có người ra tay ứng cứu. Tuy nhiên vì tính tình ôn nhu nên không hợp với những việc phải tự mình phát triển.

Tử vi hôm nay dự đoán tuổi Thân hôm nay thông minh lanh lợi sẽ gặp phúc lộc đủ đầy. Đầu óc thông minh nhanh nhẹn, dễ dàng nghĩ được nhiều cách kiếm tiền hơn. Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Thân nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy hanh thông, dồi dào, có của ăn của để, không bị thất thoát tiền bạc. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Về phương diện tình cảm cũng khá hài hòa, nhân duyên vượng, người tuổi Tý nếu đang trong độ tuổi trưởng thành thì chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện hôn nhân. Những tin vui này cũng giúp ích khá nhiều cho công việc, cuộc sống, tinh thần của con giáp này nên tâm tình rất vui vẻ, phấn chấn.

Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy hanh thông, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo