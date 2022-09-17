Đúng giờ Sửu 17/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này được quý nhân ưu ái đến sự nghiệp thăng tiến, cấp trên trọng dụng, tài chính cải thiện, hợp đồng kí rốt ráo, vận trình nhiều suôn sẻ, bản mệnh êm ấm đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 14:25

Đúng giờ Sửu 17/9, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái đến công danh xán lạn, thăng quan tiến chức, cấp trên trọng dụng, bản mệnh làm tốt công việc, vận trình thăng hoa.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, những suy nghĩ của bản mệnh có xu hướng lý tưởng hóa, nên thường thấy chán nản ngay sau đó.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Dậu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển khá tốt đẹp, bởi người tuổi Dậu luôn vui vẻ, nhiệt thành. Mỗi khi đối diện với khó khăn, trở ngại nào bản mệnh thường không quá lo lắng bởi sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ hoặc dẫn lối cho mình vượt qua một cách dễ dàng.

Đúng giờ Sửu 17/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này được quý nhân ưu ái đến sự nghiệp thăng tiến, cấp trên trọng dụng, tài chính cải thiện, hợp đồng kí rốt ráo, vận trình nhiều suôn sẻ, bản mệnh êm ấm đủ đầy - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuổi Thân hôm nay về mặt công việc có vận Trường Sinh nâng đỡ. Ưu điểm của bản mệnh hôm nay nằm ở sự sự dịu dàng và tôn trọng người khác. Mặt quan hệ xã giao tốt nên địa vị công việc dễ dàng được củng cố. Bạn không đắc tội với ai nên khi gặp vấn đề dễ dàng có người ra tay ứng cứu. Tuy nhiên vì tính tình ôn nhu nên không hợp với những việc phải tự mình phát triển.

Tử vi hôm nay dự đoán tuổi Thân hôm nay thông minh lanh lợi sẽ gặp phúc lộc đủ đầy. Đầu óc thông minh nhanh nhẹn, dễ dàng nghĩ được nhiều cách kiếm tiền hơn. Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Thân nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Đúng giờ Sửu 17/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này được quý nhân ưu ái đến sự nghiệp thăng tiến, cấp trên trọng dụng, tài chính cải thiện, hợp đồng kí rốt ráo, vận trình nhiều suôn sẻ, bản mệnh êm ấm đủ đầy - Ảnh 2
Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy hanh thông, dồi dào, có của ăn của để, không bị thất thoát tiền bạc. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình.

Về phương diện tình cảm cũng khá hài hòa, nhân duyên vượng, người tuổi Tý nếu đang trong độ tuổi trưởng thành thì chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện hôn nhân. Những tin vui này cũng giúp ích khá nhiều cho công việc, cuộc sống, tinh thần của con giáp này nên tâm tình rất vui vẻ, phấn chấn.

Đúng giờ Sửu 17/9: CÁT THẦN dự đoán 3 con giáp này được quý nhân ưu ái đến sự nghiệp thăng tiến, cấp trên trọng dụng, tài chính cải thiện, hợp đồng kí rốt ráo, vận trình nhiều suôn sẻ, bản mệnh êm ấm đủ đầy - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy hanh thông, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 17/9: THỰC THẦN tọa mệnh, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập một bước tăng cấp số nhân, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay 17/9: THỰC THẦN tọa mệnh, 3 con giáp này vận trình thăng hoa, công danh vụt sáng, bản mệnh thăng quan tiến chức, thu nhập một bước tăng cấp số nhân, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng 12h trưa nay, 3 con giáp này vận trình nhiều bước tiến, thăng quan đổi đời, thu nhập khả quan, tài chính cải thiện, đường tình nhiều tín hiệu tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 58 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng