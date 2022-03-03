Đúng giờ Ngọ ngày thứ Bảy (5/3) có sao cát tinh cao chiếu, 3 con giáp gặp được quý nhân phương xa, bùng nổ về tài lộc, cuối năm mua xe tậu nhà

Đúng giờ Ngọ ngày thứ Bảy (5/3) cũng là lúc 3 con giáp hái ra tiền, cuộc sống ngày càng thảnh thơi, viên mãn, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Sửu

Chia tay năm tuổi của mình, tuổi Sửu bước sang năm Nhâm Dần 2022 với tâm thế đầy tự tin. Đặc biệt, từ tháng 4, ý thức kiếm tiền ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu có cơ hội nói chuyện với cấp trên, tuổi Sửu nên biết lựa chọn lời nói sao cho thích hợp để chứng minh năng lực của mình và nhận được những gì xứng đáng với công sức của họ.

Đúng giờ Ngọ ngày thứ Bảy (5/3), mọi chuyện ngày càng thuận lợi hơn, tuổi Sửu ghi nhận những thành tựu bùng nổ. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn may mắn và có thể có hỷ sự đối với họ. Sự nghiệp và chuyện tình cảm đều viên mãn, tuổi Sửu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được cát tinh chiếu mệnh nên đây là thời điểm tốt để bàn chuyện đầu tư, kinh doanh, hứa hẹn sẽ kiếm về một khoản lời không nhỏ. Dần còn vượng vận quý nhân, có cơ hội thể hiện tài năng trước mặt mọi người nhờ đó được cấp trên đánh giá cao năng lực.

Ảnh minh họa

Đúng giờ Ngọ ngày thứ Bảy (5/3) cũng là lúc tuổi Tý hái ra tiền, cuộc sống ngày càng thảnh thơi, viên mãn, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, về những lĩnh vực khác, để tránh những chuyện không mong muốn trong suốt cả năm, những người tuổi Tý sinh các năm dưới đây cần chú ý.

Tuổi Mão

Đúng giờ Ngọ ngày thứ Bảy (5/3), vận trình tài lộc của tuổi Mão có nhiều thay đổi tích cực. Con giáp này gặp nhiều may mắn, dễ tìm cơ hội làm giàu, tăng thu nhập hơn giai đoạn trước đó.

Chỉ cần tuổi Mão tập trung hơn vào mục tiêu đề ra và tiến về phía trước thì nhất định sẽ gặt hái được những thành công xứng đáng.

Đúng giờ Ngọ ngày thứ Bảy (5/3) vốn là thời điểm mà tuổi Mão sẽ có cuộc sống thăng hoa, vừa may mắn vừa có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện tương đối suôn sẻ. Nếu bản mệnh biết nắm thời cơ thì có thể được tăng lương, thăng chức. Đây chính là thời điểm giúp tuổi Mão bước lên một tầm cao mới.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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