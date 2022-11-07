Đúng giờ Ngọ ngày 15/10 âm lịch, 3 con giáp vàng rơi trước sân, lộc vào đầy nhà, vạn sự suôn sẻ đủ đường

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 14:22

Bước sang ngày 15/10 âm lịch, đúng giờ Ngọ có 3 tuổi gặt hái thành công mỹ mãn trên mọi phương diện, nhanh chóng có cuộc sống sung túc, ấm no.

Tuổi Tý

Trong ngày 15/10 âm lịch, đúng giờ Ngọ tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều về công việc, mọi việc làm đều thuận buồm xuôi gió. Những dự án bạn nhận được trước đó nhanh chóng được bạn xử lí gọn gàng, trọn vẹn. 

Không những vậy trong ngày có sự xuất hiện của quý nhân phù trợ nên mọi quyết định đều được bạn đưa ra sáng tạo, độc đáo. Họ cũng chính là những người sẵn sàng nâng đỡ cho bạn trong thời gian sắp tới. 

Chuyện làm ăn tiến triển nhanh chóng trong ngày mới, bạn trở nên niềm nở chân thành mà dễ dàng chinh phục được cảm tình của khách hàng, để lại ấn tượng tốt sẽ giữ chân được khách hàng cho những lần mua hàng sắp tới. 

Đúng giờ Ngọ ngày 15/10 âm lịch, 3 con giáp vàng rơi trước sân, lộc vào đầy nhà, vạn sự suôn sẻ đủ đường - Ảnh 1
Trong ngày 15/10 âm lịch, đúng giờ Ngọ, mọi việc làm của tuổi Tý đều thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần bẩm sinh đã mang khí chất bá đạo, hữu dũng hữu mưu, không sợ khó khăn, càng gặp thử thách càng vươn lên mạnh mẽ.

Nhân ngày rằm tháng 10 âm lịch (15/10), tài khí đại vượng, chính tài, hoạnh tài hanh thông, cát tinh “Giá Tuế” nhập mệnh nên từ công việc, tài chính cho đến tình cảm, sức khỏe đều được cải thiện đáng kể.

Sự nghiệp của con giáp này thăng tiến đi lên diều gặp gió, tiền bạc dồi dào, tình cảm mặn nồng, sức khỏe ổn định. Đây là chính là điều mà nhiều người mong ước.

Đúng giờ Ngọ ngày 15/10 âm lịch, 3 con giáp vàng rơi trước sân, lộc vào đầy nhà, vạn sự suôn sẻ đủ đường - Ảnh 2
Nhân ngày rằm tháng 10 âm lịch (15/10), tuổi Dần có tài khí đại vượng, chính tài, hoạnh tài hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời gian này, tài vận của người tuổi Thìn sẽ không ngừng đi lên, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở.

Đúng giờ Ngọ ngày 15/10 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Hãy cứ mạnh mẽ đi về phía trước, làm việc của mình và đừng quan tâm đến việc thiên hạ nghĩ gì. Thành công, hạnh phúc và tiền tài dư dả sẽ nằm chắc trong tay Thìn.

Đúng giờ Ngọ ngày 15/10 âm lịch, 3 con giáp vàng rơi trước sân, lộc vào đầy nhà, vạn sự suôn sẻ đủ đường - Ảnh 3
Đúng giờ Ngọ ngày 15/10 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, rằm tháng 10 âm lịch, trời đất giao thoa, ơn trên phù hộ, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, công danh sự nghiệp thăng tiến, đời sống viên mãn

Đúng hôm nay, rằm tháng 10 âm lịch, trời đất giao thoa, ơn trên phù hộ, 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng, công danh sự nghiệp thăng tiến, đời sống viên mãn

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn ngày rằm tháng 10 âm lịch. Bạn có nhiều cơ hội để gặt hái thành công, cuộc sống bước sang trang mới.

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