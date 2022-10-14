Đúng cuối ngày hôm nay 14/10/2022: NGỌC HOÀNG hạ phàm ban phước lành chỉ mặt gọi tên 3 con giáp này trao vàng bạc, bản mệnh tắm trong tiền tài, nửa đời sau chẳng biết đói khổ là gì

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi. Dưới sự thúc đẩy của Tam Hội, bạn có thể tiếp thu những điều mới mẻ một cách nhanh chóng. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại nhận thêm các công việc phụ, giúp trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho mình.

Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau, không còn phải lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai. Hai người tận hưởng những cảm giác ngọt ngào của tình yêu, cả hai đến với nhau vì tình cảm mà không chút toan tính.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể giới thiệu cho bạn những cơ hội việc làm hoặc những định hướng tương lai đáng tham khảo. Bạn nên lắng nghe lời khuyên của đối phương

Ngày Thổ sinh Kim, bạn và người ấy đang có những giây phút êm đềm bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày Mùi Hợi Bán Hợp, người tuổi Hợi vô cùng may mắn khi chuyện tình cảm có nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội gặp được ý trung nhân, là người bạn mong đợi bấy lâu nay. Hạnh phúc vì có được một người ở bên quan tâm chia sẻ khiến con giáp này luôn nở nụ cười trên môi.

Công việc trong hôm nay khá thuận lợi, không có rắc rối xảy ra khi đã có Chính Ấn nâng đỡ. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nên có được địa vị tốt tại nơi làm việc. Tuy nhiên nếu tuổi Hợi muốn thăng tiến vị trí cao hơn thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hãy chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng cơ sở vững chắc để sau này tiến xa hơn.

Trên phương diện tình cảm, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu đã phải lòng một ai đó, bạn nên dũng cảm bày tỏ để có thể mở ra một cơ hội triển vọng cho đôi bên. Đừng tiếp tục ngại ngần nữa, bởi ai cũng xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình.

Công việc trong hôm nay khá thuận lợi, không có rắc rối xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có 1 ngày làm việc thuận lợi. Nhờ có Tam Hợp trợ giúp cũng như sự cổ vũ, động viên của mọi người xung quanh, bạn thậm chí dám thử sức ở những lĩnh vực mình chưa từng nghĩ tới. Có thể hôm nay bạn sẽ phát hiện ra tiềm năng của bản thân.

Đường tình duyên của bản mệnh trong ngày thứ 6 này khá tốt đẹp, con giáp này được mai mối, gặp gỡ đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có suy nghĩ riêng của mình nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân sẽ biết cách phát triển mối quan hệ tình cảm một cách tự nhiên nhất.

Đường tình duyên của bản mệnh trong ngày thứ 6 này khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo