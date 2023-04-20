Đúng buổi tối ngày 21/4: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 15:00

Từ khung giờ này, 3 con giáp được thần may mắn gọi tên nhận lộc mỏi tay, phát lộc không ngừng, tiền vô như nước, quý nhân ngay cửa, sự nghiệp rực rỡ, công việc ngày một hanh thông, làm một vốn, bốn lời.

 

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Thời gian trước, tuổi Dậu có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng năm nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa. Đặc biệt, từ khung giờ này tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới. Cuối năm nay, tuổi Dậu có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

Đúng buổi tối ngày 21/4: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Thân

Một vài khó khăn xuất hiện nhưng sẽ không đem tới rắc rối nào quá lớn cho người tuổi Thân. Ngược lại, càng trải qua khó khăn, bạn càng thấy mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ hơn, sẵn sàng đối diện với thử thách để vươn lên khẳng định bản thân, nắm lấy cơ hội thăng quan tiến chức.

Từ khung giờ này, phương diện tài lộc có khởi sắc hơn, đặc biệt là với những người chăm chỉ với các công việc tay trái. Còn nếu là người làm ăn, bạn nên tìm cách đổi mới phương thức hoạt động của mình để thu hút thêm khách hàng, không nên đi mãi theo một lối mòn quen thuộc, để đối thủ vượt qua. Nếu còn trẻ tuổi, con giáp may mắn tuần này hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, luôn ở trong tư thế sẵn sàng chờ đón những cơ hội tốt đẹp, chắc chắn sẽ có một ngày bạn gặt hái thành công.

Tình cảm không có nhiều biến động, chủ yêu là vì bạn vẫn thích tập trung cho sự nghiệp chứ chưa muốn dành thời gian yêu đương. Bạn cho rằng một khi mình đã trở thành một người xuất sắc thì xung quanh tự khắc sẽ có "vệ tinh" xung quanh, không cần mất công tìm kiếm.

Đúng buổi tối ngày 21/4: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh tuổi Ngọ luôn năng nổ, tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi, sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ. Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những công sự. Nếu quyết tâm trong công việc, con giáp tuổi Ngọ có thể đạt tới thành công trong thời gian ngắn. Họ được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tin tưởng.

Từ khung giờ này là khoảng thời điểm con giáp tuổi Ngọ có những bứt phá ngoạn mục trong công việc. Người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người có ý định chuyển công việc thì đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm những cơ hội mới. Bằng năng lực và sự đam mê trong công việc, họ sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người tuổi Ngọ làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín.

Đúng buổi tối ngày 21/4: Từ nay quan lộ thênh thang, vận may tới tấp, giàu sang vô đối, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, phát tài phát lộc đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp vào đúng 16h 30 phút ngày 21/4: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp vào đúng 16h 30 phút ngày 21/4: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

Tử vi khung giờ này dự đoán 3 con giáp được 'vinh sủng tân trời' có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài chính vượng phát hưng thịnh, hầu bao rủng rỉnh, gia đạo ấm êm. Từ khung giờ này, họ đón nhận may mắn chạm đỉnh, tài khí sáng chói, phúc khí dâng cao.

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