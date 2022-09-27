Đúng 9h sáng mai (28/9/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 10:30

Đúng 9h sáng mai (28/9/2022), những người thuộc 3 con giáp này có thể không đặc biệt thông minh nhưng chỉ số may mắn rất cao, giàu phúc khí.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Đúng 9h sáng mai (28/9/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 1
Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9h sáng mai, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao. Trong khi đó với một số người có gia đình cũng có tin vui mang thai, sinh con.

Tuổi Mùi

Đúng 9h sáng mai, tiền bạc của người tuổi Mùi không thiếu vì được cát tinh trợ mệnh, mang theo cơ hội phát tài phát lộc. Điều quan trọng là bạn biết được thế mạnh của mình để giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ, từ đó thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Đúng 9h sáng mai (28/9/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 2
Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên tháo gỡ được những vấn đề khúc mắc bấy lâu. Nhân lúc này, bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Được cát tinh chủ về đào hoa hậu thuẫn, tuổi Mùi đón nhân duyên khá vượng. Người độc thân dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp. Hai người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm gì cũng cố gắng hết mình. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều mang thái độ tích cực như vậy. Thậm chí, con giáp này sẵn sàng chịu thiệt để vì người khác.

Đúng 9h sáng mai (28/9/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước - Ảnh 3
Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đúng 9h sáng mai, người tuổi Mão không bao giờ thiếu may mắn. Họ tuy không quá thông minh nhưng rất chăm chỉ và tốt bụng, ông trời sẽ phù hộ cho những người như vậy. Tương lai của họ tươi sáng và đầy hứa hẹn. Họ sẽ gặp được những người bạn chân thành và dần ghi dấu ấn được trong lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung, người tuổi Mão sẽ có cuộc sống sung túc và an yên.

Về mặt tình duyên, người tuổi này nếu đã có đôi hay đã lập gia đình nên có sự tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (28/9), 3 tuổi là cỗ máy in tiền, gom hết lộc trời, tiền bạc dư dôi, làm ăn phát đạt, vươn lên làm giàu

Kể từ ngày mai (28/9), 3 tuổi là cỗ máy in tiền, gom hết lộc trời, tiền bạc dư dôi, làm ăn phát đạt, vươn lên làm giàu

Kể từ ngày mai (28/9), nhờ có phước lành từ trời cao mà 3 con giáp này có vận trình vô cùng rực rỡ, đường công danh sự nghiệp rộng mở đón phú quý, tài lộc thăng hoa, tiền của dồi dào, cát lành kéo đến, 'chạm đỉnh' thành công.

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