Sau hôm nay (27/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, lội ngược dòng từ nghèo trở thành triệu phú, cuộc sống đổi thay xây cơ ngơi hoành tráng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 08:45

Sau hôm nay (27/9), bất kể làm gì 3 con giáp này cũng được quý nhân trợ giúp hết mình, tài lộc dồn về chật nhà.

Tuổi Mùi 

Sau hôm nay (27/9), vận may trời cho sẽ giúp cuộc đời tuổi Mùi chuyển biến tích cực. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này tuổi Mùi sẽ đổi đời ngoạn mục, tự làm đại gia trong chốc lát. 

Sau hôm nay (27/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, lội ngược dòng từ nghèo trở thành triệu phú, cuộc sống đổi thay xây cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 1
Ngoài sở hữu nhà xe, số dư chục con số con giáp này còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn mới chỉ đang nhen nhóm lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình chốt hợp đồng, mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

Càng quyết chí làm ăn, càng tập trung kiếm tiền Mùi càng nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sở hữu nhà xe, số dư chục con số con giáp này còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp. Càng về sau vận họ càng giàu sang, sung túc, thoải mái tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cộng thêm việc được quý nhân hỗ trợ, gia đình tiếp sức nên đời Thân chưa bao giờ phải chịu khổ. Vậy nhưng, thay vì an phận với kiếp cậu ấm cô chiêu con giáp này lại có tham vọng tự khẳng định chính mình.

Sau hôm nay (27/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, lội ngược dòng từ nghèo trở thành triệu phú, cuộc sống đổi thay xây cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 2
 Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Họ không chấp nhận việc sống bám mẹ cha, càng không ỷ lại vào tài sản của gia đình. Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn. Sau những chông gai, khó khăn thì sau hôm nay (27/9), bản mệnh sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Họ ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Thân cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

Tuổi Dậu

Theo tử vi học, sau hôm nay (27/9), những người tuổi Dậu gặp may mắn đủ đường. Thời điểm này, nếu biết cố gắng và nắm bắt những cơ hội tốt đến với mình, tuổi Dậu không những sẽ thành công về đường công danh, sự nghiệp, mà những người độc thân sẽ còn tìm được ý trung nhân của đời mình.

Sau hôm nay (27/9/2022), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, lội ngược dòng từ nghèo trở thành triệu phú, cuộc sống đổi thay xây cơ ngơi hoành tráng - Ảnh 3
Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, biết mở rộng đầu tư, hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, họ sẽ còn phát triển hơn nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu đa phần là những người cương trực, thẳng tính, trong cuộc sống thì chỉn chu, trong công việc lại rất thông minh, quyết đoán, tham vọng nên dễ gặt hái được nhiều thành tựu. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, biết mở rộng đầu tư, hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, họ sẽ còn phát triển hơn nữa.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu đã được sao tốt chiếu mệnh nên dù làm gì thì cũng dễ thu được kết quả tốt, tuyệt đối không nên bỏ lỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9): 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, tha hồ ngồi chơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9): 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, công danh đại thắng, vận trình hanh thông, tha hồ ngồi chơi xơi nước, đếm tiền mỏi tay

Đúng 16 giờ chiều mai (28/9), những con giáp này đang gặp vận may lớn, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực đáng mong chờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân